Bíróságon kötött ki egy édesanya, miután 68 évesen rájött: 13 gyerek neki kevés

Egy 68 éves, tizenhárom gyermekes édesanya azzal került a vádlottak padjára, hogy tervet szőtt amiatt, hogy még több gyermeke születhessen – mindezt a férje tudta nélkül. MaryBeth Lewis ellen 30 bűnügyi pontban vádat emeltek, mert meghamisította férje aláírását és béranyaság útján további két gyermeket hozott világra.

Az édesanya nem elégedett meg a 13 gyermekével, többet akart Freepik.com

13 gyermek mellé még többet akart az édesanya

Az ápolónő először öt kislányt hozott a világra, akik most járnak a harmincas éveikben, majd ezt követően életet adott ikergyermekeinek. Három évvel később férjétől, Bobtól egy másik gyermeke is született, majd egy ikerfia.

Mire MaryBeth 55 éves lett a párnak már tíz gyermeke született, de akartak még gyermeket, csakhogy nem voltak saját embrióik, így más módszerhez kellett folyamodniuk – számolt be róla a Mirror.

Így donorspermiumokat és petesejteket vásároltak, majd így a beültetés eredményeként két újabb gyermekük született. MaryBeth ezután 62 évesen lombikbébi program segítségével hozta világra 13. gyermeküket, de az orvosok figyelmeztették, hogy egy újabb terhesség kockázatot jelentene.

MaryBeth ekkor eszelte ki tervét, mivel eltökélte, hogy még több gyermeket szeretne. A 68 éves nő elérte, hogy egy béranya testébe beültessék azokat az embriókat, amelyeket korábban donorpetesejtből és donorspermából hoztak létre. Közben a férjét is megtévesztette – ő ugyanis már nem akart több gyermeket.

A klinikával folytatott beszélgetésen nem vett részt a férje, mivel ő nem is tudott felesége szervezkedéséről. Így a nő úgy jelentkezett be férje profiljával az online interjúra, hogy azt mondta: férje nem tudja bekapcsolni a kamerát, mert épp úton van.

MaryBeth talált is egy béranyát, aki kihordta a gyermekét, akinek jelentős összeget fizetett. Bob már csak akkor tudta meg felesége szervezkedését, mikor otthonukba megkapta a postai ügyintézés papírjait és a béranyaság dokumentumait. Annyira sokkolta felesége tette, hogy feljelentést tett a rendőrségen, majd elkezdődött a nyomozás. A pár 14. és 15. gyermeke 2023 novemberében született.