Megoldódott egy 24 éves ügy: meggyilkolta volt férjét egy nő és akkori szeretője Ajkán

Egy 2001 tavaszán eltűnt ajkai férfi ügyében 24 év után bizonyosodott be, hogy gyilkosság történt.

24 év után derült fény a gyilkosságra. Fotó: Police.hu

Gyilkosság áldozata lett az eltűntként keresett férfi

Az akkor 35 éves férfit eltűnését testvére jelentette be, de a körözés éveken át eredménytelen maradt. A nyomozás 2025-ben új lendületet kapott, és november 4-én a Veszprém vármegyei rendőrök olyan információkhoz jutottak, amelyek emberölésre adtak gyanút.

Az eltűntként keresett férfi volt feleségét és annak akkori szeretőjét kihallgatták, akik végül beismerő vallomást tettek, miszerint előre kitervelten, közösen ölték meg az áldozatot, majd testét egy Devecser környéki hétvégi ház udvarán ásták el.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a helyszínen emberi maradványokat találtak. Az 57 éves nőt és a 67 éves férfit őrizetbe vették, és letartóztatásukat kezdeményezték.

Az ügy részleteit november 7-én Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban tartott sajtótájékoztatón dr. Petőfi Attila ny. r. vezérőrnagy, főkapitányi főtanácsadó és Suszter Tamás r. ezredes, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőr-főkapitány-helyettes ismertették - közölte a rendőrség.