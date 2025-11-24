Borzalmas tragédia: egy doktornő holttestét emelték ki a Dunából

Szörnyű felfedezésre bukkantak a szombatról vasárnapra virradó éjjel a Duna–Fekete-tenger csatorna Murfatlar település melletti szakaszán: egy nő holttestét emelték ki a vízből, az áldozat egy 50 éves, Konstanca megyei háziorvos.

Doktornő holttestét találták meg a Dunában

A család már pénteken jelentette a nő eltűnését. Autóját elhagyatottan találták meg a híd közelében, ezért a keresés a csatorna környékére összpontosult. Végül éjjel 1 óra körül megtalálták a vízben a testét. Mint kiderült, a nő depresszióval küzdött.

Az ügyben büntetőeljárás indult, a rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit.

