„Arra gondoltam, meg fogok halni” – soha életében nem dohányzott egy nő, mégis rákot találtak a tüdejében

Egy New York-i nő elárulta, hogy soha életében nem dohányzott, mégis az orvosok rákot diagnosztizáltak a tüdejében.

A rákdiagnózis hallatán a nő azt hitte meg fog halni (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Halálos ítéletként tekintett a rákra a nő

Colette Smith életében egyetlen napot sem dohányzott, mégis 11 évvel ezelőtt megmagyarázhatatlan egészségügyi problémák jelentkeztek nála. Az orvosokat sürgetett, hogy találjanak választ, és végül kapott egy CT-vizsgálatot, amely leleplezte a diagnózist, ami egész életét megváltoztatta.

A felvételen gyanús foltok jelentek meg mindkét tüdején, és 2015 szeptemberében 1A stádiumú adenokarcinómát állapítottak meg nála.

Arra gondoltam, meg fogok halni, a fiam pedig 9 éves

- emlékezett vissza a nő.

Dr. Andrew Kaufman, a Mount Sinai klinika mellkassebésze elárulta, hogy Smith rendkívül szerencsés volt, ugyanis még időben észrevették az elváltozást, és műthető volt.

Legyőzte a betegséget, amitől először rettegett

Smith nem sokkal a diagnózis után egy beavatkozáson esett át, és az orvosok mára már hivatalosan is gyógyultnak tekintik. Mindezek ellenére még mindig vannak tünetei, köztük légzési nehézség. Ma már rendszeres szűréseket végez, hogy figyelemmel kísérje állapotát, és tisztában van azzal, hogy a rák nem egyenlő egy halálos ítélettel.

A tüdőrák nem halálos ítélet. Van élet a tüdőrák után

- tette hozzá.

November, a tüdőrák tudatosságának hónapja alkalmából Smith, aki most 60 éves és 11 éve rákmentes, felhívta a figyelmet a korai felismerés fontosságára.

Idén korábban egy tanulmány megállapította, hogy a tüdőrák világszerte az ötödik vezető halálok olyanok körében, akik soha nem dohányoztak. A kutatók megjegyezték, hogy mivel sok országban csökkent a dohányzás elterjedtsége, az ilyen tüdőrákos esetek legnagyobb hozzájáruló tényezője a légszennyezés jelenleg - írta a People.