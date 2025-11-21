Sokkot kapott a család a diagnózistól: együtt küzd a súlyos betegséggel anya és kisfia

Alig néhány héttel ezelőtt a McCrae család Oregonból még boldogan élte a mindennapjait három gyermekével, nem is sejtve, hogy hamarosan fenekestől fordul fel az egész addigi életük. Mindez akkor kezdődött, amikor a négyéves kisfiuk, Jamon, súlyos fejfájásoktól kezdett szenvedni, amelyek egyre rosszabbra fordultak, majd ezt követően megrázó diagnózist állítottak fel az orvosok.

Az aggódó szülők kórházba vitték a fiút, ahol MRI-vizsgálaton esett át, majd kiderült, hogy daganata van. Jamon ezután egy 15 órás műtéten esett át – ami majdnem háromszor hosszabb lett a vártnál –, melynek során az orvosok a daganat nagy részét eltávolították.

Eleinte azt hitték, hogy ártalmatlan volt

- mondta el az apa, Jake, hozzátéve, hogy amikor november 5-én megjött a patológiai jelentés, derült ki, hogy a kisfiú agresszív, rosszindulatú agydaganatban szenved.

A kisfiú diagnózisa után az anya is aggasztó híreket kapott

Ha ez nem lett volna önmagában elég nagy csapás a család számára, ugyanazon a napon az anyának, Britneynek is volt egy időpontja, melynek során nála is rákot diagnosztizáltak.

Mint kiderült, a nő az úgynevezett terhességi trofoblasztos neopláziában szenved, amelyet a Cleveland Clinic a ritka betegségek csoportjaként határoz meg , és ami daganatok növekedését okozhatja a terhesség alatt a méhlepény helyett.

Pontosan ugyanazon a napon, amikor szembesültünk a négyéves kisfiam onkológiájával, Britney is időpontot egyeztetett az onkológusával, vagyis a vizsgálatok egy órás különbséggel zajlottak le

- árulta el Jake.

Britney nemrég elkezdte a kemoterápiát, mialatt Jamon november 17-én, hétfőn egy második nagyobb műtéten esett át. Most hat hét sugárkezelés és hónapokig tartó kemoterápia vár rá: a kisfiút jelenleg csövön keresztül kell táplálni, mialatt újra tanul járni és készül a további kezelésekre.

Jake szerint, bár a kisfia prognózisa nem a legjobb, ez még változhat, amennyiben a sebészeknek sikerül eltávolítaniuk a daganat többi részét is: az édesapa hozzátette, a legnehezebb a mostani helyzetben az, hogy tudja, semmit sem tehet a fiáért és a feleségéért. Mindeközben a család számára elindítottak egy GoFundMe-oldalt, ahol az orvosi és utazási költségek, valamint a szülők munkától való távolléte miatti anyagi terhek enyhítésére gyűjtenek pénzt – írja a Unilad.