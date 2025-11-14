A szülőket okolták az orvosok a kislány tünetéért: a tévedésük tragikus következménnyel járt

Azonnal időpontot foglaltak a háziorvoshoz az aggódó szülők, Kayleigh Reid és Callum Floyd, miután egy borsónyi csomóra lettek figyelmesek a kislányuk arcán. Legnagyobb elképedésükre viszont az orvosok gyermekbántalmazással vádolták meg őket, majd a késleltetett diagnózis a lányuk, Delilah-Rai Reid-Floyd halálához vezetett, aki mindössze 19 hónapos volt, amikor idén augusztus 10-én elhunyt.

A 27 éves Kayleigh és a 29 éves Callum először januárban, fürdetés közben vette észre a csomót a kislány arcán. Callum ezután elvitte Delilah-Rait a nyugat-midlandi Dudley-ben található Stepping Stones Orvosi Rendelőbe, ahol döbbenten fogadta, amint az orvosok őt okolták a csomó kialakulásáért. Delilah-Rait ezt követően beutalták a Dudley's Russell's Hall Kórházba, ahol a személyzet Kayleigh-t is kikérdezte gyermekbántalmazás gyanújával. Végül több félrediagnosztizálást követően a szülők megkapták a lesújtó bejelentést arról, hogy a lányuk lágyrészrákban szenved. A kislány ezután kemoterápiás kezelésen esett át, azonban nem sokkal később elhunyt.

Túl későn kapta meg a diagnózist a nagybeteg kislány

Amikor először megláttam a csomót, tudtam, hogy valami nincs rendben. Azt akartam, hogy valaki meghallgasson és kiderítse, mi okozza, de minden olyan sokáig tartott – a vizsgálatok, a beutalók, az eredmények. Mire megtudtuk, mi a probléma, már megtörtént a baj

- nyilatkozta Kayleigh, aki négy másik gyermek édesanyja, majd arra is kitért, hogy amikor első alkalommal fordultak orvoshoz, meg sem vizsgálták a kislányt, ehelyett a helyi gyermekgyógyászati ​​osztályra utalták gyermekbántalmazás miatt.

Végül a további vizsgálatok kimutatták, hogy a csomó egy ciszta, ezért a kicsit a Birmingham Gyermekkórház fül -orr-gégész szakorvosához kellett volna beutalni, ám két héttel később Kayleigh dühösen értesült arról, hogy a beutalás valójában soha nem történt meg. Delilah-Rait ezután másodszor is beutalták a Birmingham Gyermekkórházba, azonban azt is elmondták, három hónapot kell várniuk, mire ismét ellátják. Kayleigh elmondása szerint az orvosok csak azután egyeztettek időpontot, miután e-mailben elküldték nekik a lánya állapotának romlásáról készült képeket.

Május 8-án elvégezték a vizsgálatokat és ellenőrizték a levegőáramlását. Nem volt levegőáramlás az orra bal oldalán, mivel a daganat belül sokkal nagyobb volt. Június 9-én CT- és MRI-vizsgálaton esett át, szóval nem siették el. Amikor felkerestük a szakorvost, azt mondta, a daganat az állkapocsból származik, és beütemeztek minket egy biopsziára

- tette hozzá az anya. A biopsziát végül csak július 16-án végezték el, mialatt azzal nyugtatgatták a családot, hogy a daganat valószínűleg nem rákos, hozzátéve, az arc rekonstrukciójához elengedhetetlen egy műtét. Augusztus 5-én lemondták az operációt, miután a sebészek túl kockázatosnak ítélték meg, a családdal pedig egy telefonhívás során közölték, a kislánynak rákos megbetegedése van.

Kaptam egy hívást arról, hogy Delilah műtétjét lemondták, mivel úgy vélték, túl kockázatos ahhoz, hogy kibírja. Telefonon megkérdeztem a fül-orr-gégész szakorvost, hogy rákos-e, mire azt felelte, lágyrészrákja van. És ez csak azért derült ki, mert megkérdeztem. Ha nem kérdeztem volna, nem mondták volna el. Feltételezem, ezt már július 30. óta tudták

- emelte ki Kayleigh, hozzátéve, Delilah-Rai ekkor már nem látott, és alig kapott levegőt, miután az orra elmozdult.