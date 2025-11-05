"A kétéves kislányom meghalt, mert a háziorvos azt mondta, mandulagyulladása van"

A BBC Breakfast vendége zokogásban tört ki, miközben felidézte kétéves kislánya halálát, miután a lánynál téves diagnózist állítottak fel.

Fotó: BBC

A BBC One kora reggeli műsorában Sally Nugenthez és Jon Kayhez csatlakozott John Story, aki a tragikus veszteséget követően Lyla-törvényéért kampányolt.

A hulli John és felesége, Emma májusban elvitték lányukat, Lylát a háziorvoshoz, miután tüneteket észleltek nála – az orvos akut mandulagyulladást diagnosztizált nála. A tünetei – többek között a fokozott szomjúság, a fáradtság és a gyakori vizelés – miatt tévesen mandulagyulladásként diagnosztizálták, betegségének fő okát azonban nem sikerült feltárni.

A kislány tragikus módon mindössze 24 órával később elhunyt diabéteszes ketoacidózis következtében, miután a Hull Royal kórházban nem vették észre, hogy 1-es típusú cukorbetegsége van.

Az 54 éves Sally és az 55 éves Jon elárulták, hogy John „a jobb oktatásért és tudatosságért kampányolt” azzal, hogy új, „kötelező tesztelésről” szóló jogszabályt, az úgynevezett Lyla-törvényt szorgalmazott.

Lyla apja, John ezt mondta a házigazdáknak: „Tegnap volt hat hónapja, hogy Lyla elhunyt. Nagyon hullámvölgyben vagyunk. Először is szeretném megköszönni, hogy szeptemberben nyilvánosságra hozták Lyla történetét, de van valami, amit szeretnék megjegyezni az NHS England szavaival kapcsolatban.”

„Azt mondták, hogy az egyes típusú cukorbetegség ritka a kisgyermekeknél. Ez nem igaz. A legtöbb eset hat hónapos és öt éves kor között fordul elő, és az emberek 26%-ánál diagnosztizálnak diabéteszes ketoacidózist. Az öt év alattiaknál azonban ez az arány 38% és 45% között van.”

Könnyekben tört ki, majd így folytatta: „Országszerte gyerekek százai vannak, akiket asztalokhoz kötöznek, és kétségbeesetten próbálnak vénát találni, hogy behelyezhessék a kanült. Ennek véget kell vetni.”

Miközben azon tűnődött, mit lehetett volna tenni Lyla életének megmentése érdekében, John hozzátette: „Az ujjbegyből vett szúrás. Vizeletmintát vehetnek, ami figyelmeztető jelzés. De az ujjbegyből vett szúrás megerősíti a helyzetet. Ha megszúrták volna az ujját, ma is élne, ahogy sokan közülünk. Az Egyesült Királyságban évente több mint tíz gyermek hal meg diagnosztizálatlan 1-es típusú cukorbetegségben, és ennek véget kell vetni.”