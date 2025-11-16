„Bénító fájdalommal voltam kórházban – és meg voltam győződve arról, hogy az orvosok tévedtek”

A manchesteri Paige Hughes életének nagy részében lebénította a fájdalom, görcsöktől szenvedett, állandóan fáradt volt, de meg volt győződve róla, hogy mindez csak a menstruációja miatt van.

A fiatal lány az életéért küzdött a kórházban, amikor egy rejtélyes betegség miatt szepszis alakult ki nála. Paige Hughes vakbélrepedése, óriási fájdalommal árasztotta el a nőt, állapota annyira romlott, hogy az orvosok más korábban is gyanakodtak rákra.

A nő azonban évek óta küzdött tüneteivel, az orvosok ezek miatt azt hitték csak a rossz menstruációja miatt alakultak ki nála. A vizsgálatok végül kimutatták, hogy a kost 33 éves Paige-nek harmadik stádiumú endometriózisa van, mely egy gyakori és súlyos állapot, amelynél a méhnyálkahártyához hasonló szövet nő az emberi test más részein. Ez okozta a vakbélgyulladását is, ami miatt kórházba kellett mennie.

„Úgy érzem, mintha valaki belém szúrt volna egy tűt, és kiszívta volna belőlem az életet. Drámaian hangzik, de igaz. Nagyon gyorsan elfáradok, néha akár 30 percen belül is” - idézi Paige szavait a Mirror.

Még a mai napig szúró hasi fájdalmai vannak és fejfájása, de elárulta, hogy ez egy hosszan tartó betegség, így kénytelen elfogadni ezt. A lány szerint a szexuális életétől kezdve a baráti társaságig mindent befolyásol betegsége.

„Régebben ez kihatott a munkámra, és nehéznek találtam a normális 9-től 5-ig tartó munkát. Előfordult már, hogy melegvizes palackot vittem magammal az irodába. A kapcsolataimra, a szexre és a társasági életemre is kihat, mert ha fellángol a rohamom, az utolsó pillanatban le kell mondanom vagy módosítanom a terveimet” - árulta el.

Az Egyesült Államokban minden tizedik reproduktív nő endometriózisban szenved. Paige-nek műtétet vagy hormonterápiát javasoltak, de ő egy természetesebb és holisztikusabb megoldást keresett betegsége kezelésére. Ebbe beletartozik a ciklus alapú testmozgás, táplálkozás, reflexológia, a meditáció és az idegrendszer szabályozása.

Paige heteken belül észrevette a változást. Javult az energiaszintje, enyhült a fájdalma, a vizsgálatok szerint is jobban volt.

Azt hiszem, a természetes és holisztikus megközelítés a helyes út az ilyen dolgokban. Sokkal jobban megismertem önmagam, a természetet és azt, hogy mi működik számomra, így valójában gazdagabbnak érzem magam, nem pedig hátrányban.”

Paige 2024-ben átképezte magát, állapotából adódóan, mivel sokat tanult, menstruációs egészségügyi tanácsadóvá, és személyi edzővé. Segít a nőknek jobban megérteni a ciklusukat. „Bízz a testedben, az jobban tudja, mire van szükséged, mint bárki más.”