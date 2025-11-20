Válaszokért könyörgött az orvosoknak a kétgyermekes édesanya: a végső diagnózis hallatán teljesen összeomlott

Kezdetben fogászati problémára gyanakodott Nancy Major, amikor váratlanul egy csomó alakult ki az állkapcsában. Nem sokkal később azonban egy sokkoló diagnózis felfedte, hogy a háttérben valójában egy rendkívül ritka és agresszív rákos megbetegedés állt, ami miatt a 39 éves, egyedülálló, kétgyermekes édesanya hamarosan már az életéért küzdött.

Megrázó diagnózist kapott az édesanya, miután válaszokért könyörgött az orvosoknak / Fotó: Pexels (illusztráció)

A texasi Fannettből származó Nancy először akkor kezdett el gyanakodni, hogy valami nincsen rendben, amikor idén januárban egy tályognak tűnő, duzzadt, gennyes lyuk jelent meg a bölcsességfoga hátsó részénél. Eleinte arra gondolt, talán a megfázással lehet összefüggésben, amivel akkoriban küzdött, azonban a tüneteihez ezután a megmagyarázhatatlan fogyás és légszomj is társult. Nancy orvosa antibiotikumot írt fel neki, a gyógyszer azonban nem segített enyhíteni a fájdalmát, mialatt a tályog nyomása olyan erőssé vált, hogy a nő szája hátsó részén lévő fogak is elkezdtek kilazulni. Egy fogorvos ekkor eltávolította Nancy egyik hátsó fogát, majd gyógyszerrel hazaküldte, ami továbbra sem enyhítette a panaszait.

Három héttel később még mindig fájdalmaim voltak és továbbra is fogytam: 63 kilóról mindössze 48 kilóra csökkent a súlyom, és tudtam, hogy valami nem stimmel

– mondta el a kétgyermekes anyuka, aki állítása szerint többször is bement a kórházba és válaszokért könyörgött.

Az orvosok egy sor CT-vizsgálatot végeztek rajta, összesen hármat, ám a szájában lévő daganat folyamatosan nőtt: ezt a szakemberek is láthatták a vizsgálatokon, de továbbra is azt gondolták, csak egy tályogról van szó, amit egyszer megpróbálták lecsapolni, miután az antibiotikumok nem tudták csökkenteni a duzzanatot.

Hallottam, ahogy húzkodják és kaparásznak. De semmi sem jött ki. Csak vér volt

– emlékezett vissza Nancy. Elmondása szerint a fájdalom ekkor már elviselhetetlen volt, nem tudott enni vagy inni, és rettenetesen félt. Végül egy nővér volt az, aki rápillantott az édesanya arcára, és megkongatta a vészharangot. Egy orvos ekkor újabb vizsgálatot és biopsziát rendelt el, így végül fény derült arra, hogy Nancy egy ritka és rendkívül agresszív B-sejtes limfómában szenved, amely riasztóan alacsony hosszú távú túlélési aránnyal rendelkezik.

A B-sejtes limfóma egy olyan rákfajta, amely a B-limfocitákból (B-sejtekből) indul ki, amik a fertőzések leküzdésére szolgáló antitestek termeléséért felelős fehérvérsejtek. A B-sejtes limfóma esetén ezek a sejtek kontrollálatlanul növekednek és felhalmozódnak a nyirokcsomókban, a lépben, a csontvelőben vagy más szervekben, megzavarva a szervezet normális immunműködését. A tünetei közé tartozik a duzzadt nyirokcsomók, a fáradtság, a láz, az éjszakai izzadás és a megmagyarázhatatlan fogyás. Az állkapocs B-sejtes limfóma nagyon ritka, az összes non-Hodgkin limfóma (NHL) körülbelül 0,6 százalékát teszi ki. A kezelés a rák stádiumától függ, és magában foglalhatja a kemoterápiát, az immunterápiát, a célzott terápiát vagy az őssejt-transzplantációt.

Összeomlott az édesanya, miután megkapta a diagnózist

Nancynek ugyan szerencséje volt, mivel még az 1. stádiumban sikerült elkapni a rákot, mielőtt tovább terjedt volna, ám az orvosok így is arra figyelmeztették, mindössze 14-20 százalék esélye van arra, hogy még öt évig éljen.

Teljesen összeomlottam. Pánikrohamot kaptam és nem kaptam levegőt

- idézte fel a diagnózis felállítása utáni pillanatokat Nancy, akit ezután ismételten hazaküldtek, mondván, várjon az onkológiai vizsgálatra. Az orvos unokatestvére tanácsára azonban a kétgyermekes édesanya jelentkezett egy klinikai vizsgálatra, hogy fedezze a rákkezelés költségeit.