Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Válaszokért könyörgött az orvosoknak a kétgyermekes édesanya: a végső diagnózis hallatán teljesen összeomlott

diagnózis
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 16:30
kórházrákkemoterápiadaganatédesanya
A kétgyermekes édesanya teljesen maga alá került. A nő pokoli kínokat élt át, mielőtt fény derült volna a sokkoló diagnózisra.
Bors
A szerző cikkei

Kezdetben fogászati problémára gyanakodott Nancy Major, amikor váratlanul egy csomó alakult ki az állkapcsában. Nem sokkal később azonban egy sokkoló diagnózis felfedte, hogy a háttérben valójában egy rendkívül ritka és agresszív rákos megbetegedés állt, ami miatt a 39 éves, egyedülálló, kétgyermekes édesanya hamarosan már az életéért küzdött. 

orvos, diagnózis
Megrázó diagnózist kapott az édesanya, miután válaszokért könyörgött az orvosoknak / Fotó: Pexels (illusztráció)

A texasi Fannettből származó Nancy először akkor kezdett el gyanakodni, hogy valami nincsen rendben, amikor idén januárban egy tályognak tűnő, duzzadt, gennyes lyuk jelent meg a bölcsességfoga hátsó részénél. Eleinte arra gondolt, talán a megfázással lehet összefüggésben, amivel akkoriban küzdött, azonban a tüneteihez ezután a megmagyarázhatatlan fogyás és légszomj is társult. Nancy orvosa antibiotikumot írt fel neki, a gyógyszer azonban nem segített enyhíteni a fájdalmát, mialatt a tályog nyomása olyan erőssé vált, hogy a nő szája hátsó részén lévő fogak is elkezdtek kilazulni. Egy fogorvos ekkor eltávolította Nancy egyik hátsó fogát, majd gyógyszerrel hazaküldte, ami továbbra sem enyhítette a panaszait. 

Három héttel később még mindig fájdalmaim voltak és továbbra is fogytam: 63 kilóról mindössze 48 kilóra csökkent a súlyom, és tudtam, hogy valami nem stimmel

– mondta el a kétgyermekes anyuka, aki állítása szerint többször is bement a kórházba és válaszokért könyörgött. 

Az orvosok egy sor CT-vizsgálatot végeztek rajta, összesen hármat, ám a szájában lévő daganat folyamatosan nőtt: ezt a szakemberek is láthatták a vizsgálatokon, de továbbra is azt gondolták, csak egy tályogról van szó, amit egyszer megpróbálták lecsapolni, miután az antibiotikumok nem tudták csökkenteni a duzzanatot.

Hallottam, ahogy húzkodják és kaparásznak. De semmi sem jött ki. Csak vér volt

– emlékezett vissza Nancy. Elmondása szerint a fájdalom ekkor már elviselhetetlen volt, nem tudott enni vagy inni, és rettenetesen félt. Végül egy nővér volt az, aki rápillantott az édesanya arcára, és megkongatta a vészharangot. Egy orvos ekkor újabb vizsgálatot és biopsziát rendelt el, így végül fény derült arra, hogy Nancy egy ritka és rendkívül agresszív B-sejtes limfómában szenved, amely riasztóan alacsony hosszú távú túlélési aránnyal rendelkezik.

A B-sejtes limfóma egy olyan rákfajta, amely a B-limfocitákból (B-sejtekből) indul ki, amik  a fertőzések leküzdésére szolgáló antitestek termeléséért felelős fehérvérsejtek.  A B-sejtes limfóma esetén ezek a sejtek kontrollálatlanul növekednek és felhalmozódnak a nyirokcsomókban, a lépben, a csontvelőben vagy más szervekben, megzavarva a szervezet normális immunműködését. A tünetei közé tartozik a duzzadt nyirokcsomók, a fáradtság, a láz, az éjszakai izzadás és a megmagyarázhatatlan fogyás. Az állkapocs B-sejtes limfóma nagyon ritka, az összes non-Hodgkin limfóma (NHL) körülbelül 0,6 százalékát teszi ki. A kezelés a rák stádiumától függ, és magában foglalhatja a kemoterápiát, az immunterápiát, a célzott terápiát vagy az őssejt-transzplantációt.

Összeomlott az édesanya, miután megkapta a diagnózist

Nancynek ugyan szerencséje volt, mivel még az 1. stádiumban sikerült elkapni a rákot, mielőtt tovább terjedt volna, ám az orvosok így is arra figyelmeztették, mindössze 14-20 százalék esélye van arra, hogy még öt évig éljen. 

Teljesen összeomlottam. Pánikrohamot kaptam és nem kaptam levegőt

- idézte fel a diagnózis felállítása utáni pillanatokat Nancy, akit ezután ismételten hazaküldtek, mondván, várjon az onkológiai vizsgálatra. Az orvos unokatestvére tanácsára azonban a kétgyermekes édesanya jelentkezett egy klinikai vizsgálatra, hogy fedezze a rákkezelés költségeit.

Miután újabb biopsziákon és vizsgálatokon esett át, Nancyt felvették az életmentő klinikai vizsgálatba a marylandi Bethesdában található Nemzeti Egészségügyi Intézetben, a családjától 1400 mérföldre (nagyjából 2200 kilométerre). A klinikai vizsgálatban alkalmazott kemoterápiának hála a daganat gyorsan zsugorodni kezdett, a harmadik ciklusra pedig a vizsgálatok már csak egy apró pöttyöt mutattak ki. Az édesanya szerint a rákbetegsége mostanra már majdnem elmúlt, és nem terjedt tovább, így minden esélye megvan arra, hogy remisszióba kerüljön. Nancynek ugyanakkor nagy fájdalmat okoz az, hogy már hónapok óta távol kell lennie a gyermekeitől, a nyolcéves D'siah-tól és a hétéves Kannontól, akikre a nő nagynénje és nagybátyja vigyáz Texasban. Nancy legnagyobb álma most az, hogy mihamarabb befejezze a kezelést, és utána hazatérhessen a fiaihoz. A nő továbbá egy TikTok-oldalon osztja meg a történetét, hogy erőt adjon vele másoknak, és arra ösztönözze őket, sose adják fel a reményt - írja a Daily Mail.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu