"Padlóra kerültünk, szinte sokkos állapotba..." - Extra kezeléssel nő magasra a törpenövésű Soma

Megnőhetnek a törpenövésű gyerekek egy különleges, reményt hozó kúra segítségével. Ma már Magyarországon is elérhető ez a kezelés: huszonkét kisember kezdhette el a rendkívül drága terápiát, amely több tízmillió forintba kerülne, ha nem vált volna végül pályázat útján ingyenessé. Ezt a kezelést kapja másfél hónapja az achondroplasiával született, ötéves Soma is.
„Padlóra kerültünk, szinte sokkos állapotba, amikor Soma megszületett, mert semmi jele nem volt annak, hogy ő kisnövésű lesz. Teljesen egészséges babát vártunk, a családban sem előzmény, sem jel nem utalt erre. A szakvéleményt csak fél évvel a születése után kaptuk meg az achondroplasia nevű betegségről, de már a születése után a kórházban látszottak a jelek” – meséli Alexandra.
Az édesanya és férje négy fiút nevelnek Sopronkövesden, Soma a harmadik a sorban. A kisbaba születése után Alexandra tudatosan készült arra, hogyan nyújthatja a legtöbb támogatást a kisfiának: szakemberekkel, más érintett családokkal vette fel a kapcsolatot, és sorra olvasta a szakirodalmat, hogy minden helyzetre felkészülhessen.
A kisnövésűeket gyakran érintő betegségek Sománál is jelentkeztek: három fül- és mandulaműtéten esett át és gondot okoz neki az alvás is. Ez az achondroplasia miatt gyakori, a szűk hallójáratok miatt gyulladások alakulhatnak ki, a csontosodás érinti az arcüreget, így elég sok betegséget okoz ez az állapot.
„A gyerekek imádják Somát, segítik, vigyáznak rá. Ő is ugyanúgy szalad, ugrál, motorozik, mint a többiek, neki csak az egyik motorról ér le a lába, és azt mindig meghagyják neki a többiek az óvodában. Jó így is minden, ahogy van, mégis úgy döntöttünk a férjemmel, hogy belevágunk a kezelésbe. Mert sajnos ma nagyon nem mindegy, ki milyen magas a mai világban. Ha segíthetünk neki abban, hogy könnyebb, magabiztosabb élete legyen, akkor megteszünk érte mindent.”
- mondta Alexandra.
Soma igazi kis hős: naponta kapja a szurit, ami egy ötéves gyerektől hatalmas bátorságot kíván. A matricák motiválják, és az ígéret, amit szülei adtak neki:
„Ha kitart, egyre több olyan dolgot érhet el, ami ma még túl magasan van neki.”
A kezelést másfél hónapja kezdték el, centiméterben még kicsi a növekedés, de aki nem látta mostanában a kisfiút, arról számol be, hogy Soma mintha máris nyúlt volna egy keveset, ez pedig mindenkibe reményt önt.
Az Európai Gyógyszerügynökség már 2021-ben jóváhagyta a növekedést segítő gyógyszer forgalmazását, azóta Magyarországon is használható lett volna. Az ára azonban elérhetetlenül magas volt, havonta több millió forint, ezért az érintett családok és alapítványok, így a Kisemberek Társasága Alapítvány is, hosszú időn át küzdöttek a támogatásért. Végül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a Batthyány-Strattmann László Alapítvány összefogásának köszönhetően, idén először 22 kisgyerek kaphatja meg térítésmentesen a napi injekciós kezelést. A terápiát és a nyomon követést a Bókay Gyermekklinika új, achondroplasiás gyerekekre specializált részlege végzi. A gyógyszert a növekedési időszak végéig, jellemzően 16–17 éves korig lehet alkalmazni, kontroll és háromhavonkénti pályázás mellett. A folytatás az eredményességtől függ.
A kisnövés hátterében többféle ok állhat, a leggyakoribbak:
Nincs egységes gyógymód: bizonyos esetekben fájdalmas műtéti megoldásokkal vagy gyógyszeres kezeléssel lehet segíteni, máskor életre szóló támogatásra és odafigyelésre van szükség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.