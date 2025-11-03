"Nem tudtam, láthatom-e még a gyerekeimet" – gyilkos daganat nőtt az édesanya agyában

Többször félrediagnosztizálták azt a 34 éves Sara Birnie-t, akiről a végén kiderült: életveszélyes agydaganattal küzd. A fiatal angol nő éveken át tapasztalt szédülést, eszméletvesztést, mígnem fény derült a halálos kórra, amikor egy nap kórházba került. Egy baráti találkozóról vitték be a mentők, miután hirtelen minden elsötétült előtte. Mint fogalmazott, hallotta a saját szívverését a fülében, majd eszméletét vesztette. Ezt követően jöttek rá az orvosok egy CT--nek köszönhetően, hogy daganat van az agyában.

Hosszú ideig nem vették észre a dokik a daganatot Fotó: Northfoto

Az orvosok még másnap sürgősségi műtet hajtottak rajta végre, miután veszélyes mennyiségű folyadék-felhalmozódást is észleltek Sara agyában.

Minden olyan gyorsan történt, hogy gondolkodni sem volt időm. Azt hittem, pár vizsgálat után hazamehetek, ehelyett közölték, hogy sürgős agyműtétre van szükségem. Borzasztóan ijesztő volt. Körülbelül egy hetet voltam kórházban, és végig azon aggódtam, vajon újra láthatom-e még a gyerekeimet

– közölte a Northamptonshire-ben élő anya, aki csak az operációt követően tudta meg, hogy daganat nőtt az agyában, és az akadályozta az agyfolyadék áramlását.

Bár a daganat nem volt rákos, elhelyezkedése miatt így is életveszélyt jelenthetett

Hetekig tartó várakozás és a legrosszabbra való felkészülés után, amikor megtudtam, hogy nem rák, úgy éreztem, visszakaptam az életemet. Minden megváltozott bennem. Most már értékelem az apró dolgokat: a családi sétákat, ahogy a gyerekeim játszanak. Mindazt, amit korábban természetesnek vettem

– jelentette ki Sara, hozzátéve: diagnózisa óta a szabadidejét jótékonyságra fordítja – írja a LadBible.