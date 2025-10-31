Hat hónapnyi hátfájás, két sürgősségi látogatás és egy orvosok által tévesen „idegi eredetűnek” címkézett kórkép után derült ki a kegyetlen igazság: a 42 éves Mal Nash-nál MRI-vizsgálat tárta fel, hogy áttétes seminoma pusztítja a szervezetét, a gerincet is elérve. A lassan kúszó bénulás végül deréktól lefelé teljes mozdulatlanságot hozott – és a család élete egyik pillanatról a másikra fordult fel.

Az orvosok nem vették komolyan a férfi betegségét.

Fotó: Katiindies / Shutterstock

Az orvosok óriási hibát követtek el

Mal hátfájása 2025 áprilisában kezdődött, amit sokáig az évekig tartó gyári munka számlájára írt. Szeptemberben, amikor a fájdalom már elviselhetetlenné vált, orvoshoz fordult, ahol „idegi fájdalomnak” minősítették a tüneteket, és fájdalomcsillapítóval küldték haza – meséli ikertestvére, Kevin.

„Az orvosok hazaküldték a testvéremet, ma már járni sem tud”

„Úgy voltunk vele: ha az orvos ezt mondja, az bizonyára úgy van.”

A helyzet azonban rohamosan romlott: Mal “beszűkült”, felállni, lépcsőzni is alig bírt. Kétszer is a sürgősségin kötöttek ki, ahol előbb gyógytornászhoz irányították, vizsgálat nélkül. Végül újabb ellátás során derült ki, hogy a gerincvelőjén nyomás keletkezett, ezért sürgős MRI készült.

A felvétel megdöbbentő diagnózist hozott: a hererák egyik típusa, a metastaticus seminoma áttétet adott a gerincébe a T6–T7 szakaszon. A következő napokban a lassú bénulás „felkúszott”, és a mellkas alatt teljesen lebénult. Mire megszületett a diagnózis, a mozgás már odalett – és az orvosok szerint ez nagy valószínűséggel tartós marad, tudta meg a Mirror.

„Olyan fájdalmai voltak, hogy leírhatatlan”

– idézi fel Kevin.

„Mindig azt gondolod, ez másokkal történik meg, sosem velünk. Mal közben a frissen indított asztalos vállalkozásán dolgozott, imádta a BMX-ezést – és egyszerűen csak ment tovább, mintha a hátfájás egy rossz nap lenne.”

A mozgásfunkció visszaszerzéséért sürgős gerincműtéten esett át, ám az operáció nem hozta a remélt eredményt.

„Kijött a műtőből, és közölték: nem sikerült”

– mondja a testvér. Mal most kemoterápiát kap; a cél, hogy a daganat visszahúzódjon, még ha a bénulás marad is.