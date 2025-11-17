Atlas, a pár napos kisbaba alig kezdett el szopizni, amikor hirtelen hányt, elernyedt és nehezen kapott levegőt. Szülei azonnal mentőt hívtak. A kórházban kiderült: a kisfiú veleszületett szívbetegséggel született – aorta-szűkülettel és egy nagy kamrai sövényhiánnyal (VSD).
A család 28 napot töltött az Evelina Gyermekkórházban, ahol Atlas nyolchetesen, a diagnózis után hat nappal nyitott szívműtéten esett át. Matt, az édesapja így emlékszik vissza:
Azt hittük, csak megfázott a kisbabánk, de ez a két tünet elárulta a sokkoló igazságot.
Az intenzív osztály, a fertőzések, a felépülés… ez mind hosszú, kimerítő és szívszaggató. Leírhatatlan érzés, amikor a gyerekedet gépek tartják életben.
A hazatérés sem hozott megkönnyebbülést:
Amikor végre hazaengedtek, az is félelmetes volt. Otthon már mi voltunk a felelősek érte. Atlas háromóránként kapott enni, és napi hétféle gyógyszert kellett beadnunk neki.
Matt azt mondja, akkor érezték először:
Tényleg készen állunk erre?
De egy orvos szavai mindvégig erőt adtak:
Nem engednénk haza magukat, ha nem tudnák megcsinálni.
Atlas kezdetben szondán kapta az ételt és gyógyszereket, rengeteget sírt, ám hat hónapos korára teljesen megváltozott.
A sok sírás megszűnt. Egy boldog, kíváncsi, mosolygós kisfiú fogadott minket. Ő maga a tiszta öröm.
A kaotikus időszak közepén Matt, aki művész, esténként a kórházi ágy mellett kezdett rajzolni Atlasnak. Ezekből a rajzokból később egy egész sorozat született, amelyet most a Heart Research UK jótékonysági aukciójára ajánl fel, írja a Mirror.
Történeteket meséltem neki – varázslatos helyekről, ahova egyszer majd együtt eljutunk. Közben lerajzoltam ezeket a világokat. Nem mindig voltak vidám történetek, de nagyon bensőséges pillanatok voltak, segítettek feldolgozni, mi történik velünk.
A veleszületett szívbetegségek ma is gyakoriak: minden századik baba érintett. Amikor a Heart Research UK 1967-ben megalakult, a betegek 80%-a meghalt. Ma ugyanekkora arány 80% túlélés.
Atlas ma már nagyon jól van. Friss kardiológiai vizsgálata kimutatta, hogy a maradék szívrés már olyan kicsi, hogy nem igényel műtétet, és a kisfiú minden gyógyszert elhagyhatott. A család szeretné felhívni a figyelmet a szívkutatás fontosságára, és arra biztatnak minden szülőt:
Ha a gyermekükben bármi aggodalomra ad okot, ne elégedjenek meg félválaszokkal.
