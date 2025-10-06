„A legutolsó rohamnál nagyon megijedtem!” – Halálos epilepsziával küzd a 12 éves Maja

Vojcsik Maja egy problémamentes terhesség után született, első gyermekként. Csakhogy a magzati korban elszenvedett CMV vírusfertőzés hatására súlyos agykárosodást szenvedett, amely epilepsziával és visszamaradással jár. A kislány Szerbiában él édesanyjával és az első osztályos Viktorral kisöccsével. Mindennapjaikat az epilepszia és a betegség elleni küzdelem jellemzi.
Majánál hat hónapos korára már látszott, hogy nem úgy fejlődik, mint a többi gyerek. Többször is epilepsziát kapott, és ez sajnos régóta része az életének. Az édesanyja elmondása szerint mostanában szerencsére ritkábban jönnek a rohamok, utoljára augusztusban volt egy rövid.
A legutolsó rohamnál nagyon megijedtem, mert azt hittem, végre sikerült kordában tartani a gyógyszerekkel ez az egészet. Úgy néz ki, ennek a küzdelemnek még nincs vége
– meséli Leona a Borsnak.
Leona éjszakákon át virraszt a kis Maja mellett, figyelve a légzését, segítve a őt, nehogy rohamot kapjon. A kislány azonban nem adja fel, szeptemberben sikerült bekapcsolódni az iskola és a közösség életébe, amit Leona nagy örömmel támogat.
Most szeptembertől suliba jár, nagyon szereti. Kisfiam is elsős lett, de sajnos a két iskola 50 km-re van egymástól, mivel nem tudok egyszerre két helyen lenni ezért sikerült elintéznem, hogy Maja csak pár napot legyen ott. Nagyon fontos neki a közösség, imádja a zenét, és az sokat segít neki
– mondja Leona, aki ilyenkor a parkolóban várja ki kislánya fejlesztésének végét.
Ott, a parkolóban, amíg várom, hogy Maja befejezze az iskolai fejlesztést, viccesen hangzik, de van időm megoldani a világ gondjait. Tegnap mondjuk már olyan fáradt voltam, hogy a hátsó ülésre feküdtem, és aludtam egyet, mert teljesen ki voltam merülve.
- meséli Leona, aki minden téren igyekszik helyt állni a gyermekeiért.
Leona számára hatalmas élmény volt a közelmúltban eltöltött egy hetes nyaralás Horvátországban, ahol a meleg víz és a napsütés segítette Maját a tüdejének tisztításában és a pihentető alvásban.
Maja egész éjszaka aludt, aminek nagyon örültem. Mindig küzdünk a lerakódásokkal a tüdejében, és a sós oldatos tengervíz nagyon jót tett neki. Őszintén láttam a szemében, hogy jobban van.
– meséli Leona.
Azonban az anyagi terhek és a folyamatos kezelések megterhelők a az egyedülálló anyuka számára, de Leona nem hagyja cserben a lányát.
Az önkormányzat segít a benzinpénzben, mert sokat utazunk a műtétekre, rehabilitációra. Barcelonába is vittük Maját, ahol a Nazarov-féle izomműtétet végezték el rajta. Kétszer is jártunk ott, 2021-ben és 2023-ban. Reméljük, nem lesz több ilyen műtét, de valószínűleg még szükség lesz rá, mert Maja nő, és az izmai még befeszülhetnek
- teszi hozzá Leona.
A Borsóház támogatásának köszönhetően tudnak intenzíven mozogni, fejlesztő tornákra járni, amelyek hatékonyságát még az orosz Nazarov doktor is elismeri. Leona minden nehézség ellenére kemény és eltökélt, aki napról napra megküzd a kihívásokkal, hogy a lánya életminősége javuljon.
Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy Maja minél hamarabb gyógyuljon és fejlődjön. Még a legapróbb javulás is óriási öröm számunkra, ezért hálával és reménnyel tölt el minden egyes kis előrelépés. Persze vannak nehezebb időszakok is, amikor komolyabb betegség történik Majával, olyankor akár kórházba is kerülünk. Ilyenkor teljes erőbedobással arra koncentrálok, hogy a fennálló problémát minél hamarabb és a legjobb módon orvosoljuk. Az évek során meg kellett keményednem, meg kellett tanulnom, hogyan álljak helyt a nehézségek között, mert másképp nem megy. Minden egyre nagyobb kihívás, amit az élet elénk állít, de ezek még inkább megedzenek, és amikor sikerül túljutnunk rajta, az nekem elképesztő erőt és lelkesedést ad. Néha úgy érzem ilyenkor: "ide nekem az oroszlánt, mindent meg tudunk oldani!". Mert amikor a dolgok végre mennek a maguk útján, amikor látom a fejlődést, és érzem, hogy van remény, az egyszerűen felemelő érzés.
– zárja gondolatait Leona, aki elszántsággal, vagánysággal és végtelen kitartással szervezi súlyosan sérült kislánya életét, gyógyulását és viseli a mindennapok nehézségeit, szinte teljesen egyedül.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!
