„A legutolsó rohamnál nagyon megijedtem!” – Halálos epilepsziával küzd a 12 éves Maja

Vojcsik Maja egy problémamentes terhesség után született, első gyermekként. Csakhogy a magzati korban elszenvedett CMV vírusfertőzés hatására súlyos agykárosodást szenvedett, amely epilepsziával és visszamaradással jár. A kislány Szerbiában él édesanyjával és az első osztályos Viktorral kisöccsével. Mindennapjaikat az epilepszia és a betegség elleni küzdelem jellemzi.

Epilepsziával küzd a kis Maja. Édesanyja, Leona, mindenben segít kislányának Fotó: Szabolcs László

"Hálával és reménnyel tölt el minden egyes előrelépés" - így küzd Leona az epilepszia ellen!

Majánál hat hónapos korára már látszott, hogy nem úgy fejlődik, mint a többi gyerek. Többször is epilepsziát kapott, és ez sajnos régóta része az életének. Az édesanyja elmondása szerint mostanában szerencsére ritkábban jönnek a rohamok, utoljára augusztusban volt egy rövid.

A legutolsó rohamnál nagyon megijedtem, mert azt hittem, végre sikerült kordában tartani a gyógyszerekkel ez az egészet. Úgy néz ki, ennek a küzdelemnek még nincs vége

– meséli Leona a Borsnak.

Leona éjszakákon át virraszt a kis Maja mellett, figyelve a légzését, segítve a őt, nehogy rohamot kapjon. A kislány azonban nem adja fel, szeptemberben sikerült bekapcsolódni az iskola és a közösség életébe, amit Leona nagy örömmel támogat.

Most szeptembertől suliba jár, nagyon szereti. Kisfiam is elsős lett, de sajnos a két iskola 50 km-re van egymástól, mivel nem tudok egyszerre két helyen lenni ezért sikerült elintéznem, hogy Maja csak pár napot legyen ott. Nagyon fontos neki a közösség, imádja a zenét, és az sokat segít neki

– mondja Leona, aki ilyenkor a parkolóban várja ki kislánya fejlesztésének végét.

Ott, a parkolóban, amíg várom, hogy Maja befejezze az iskolai fejlesztést, viccesen hangzik, de van időm megoldani a világ gondjait. Tegnap mondjuk már olyan fáradt voltam, hogy a hátsó ülésre feküdtem, és aludtam egyet, mert teljesen ki voltam merülve.

- meséli Leona, aki minden téren igyekszik helyt állni a gyermekeiért.

Leona számára hatalmas élmény volt a közelmúltban eltöltött egy hetes nyaralás Horvátországban, ahol a meleg víz és a napsütés segítette Maját a tüdejének tisztításában és a pihentető alvásban.

Maja egész éjszaka aludt, aminek nagyon örültem. Mindig küzdünk a lerakódásokkal a tüdejében, és a sós oldatos tengervíz nagyon jót tett neki. Őszintén láttam a szemében, hogy jobban van.

– meséli Leona.