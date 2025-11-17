"Ha csak egyetlen évet vagy egyetlen mosolyt adhatunk Mirkónak, már megérte"

A betegség gyors lefolyású és súlyos következményekkel jár, ezért a kisfiú életében minden hónap, minden kezelés számít. A tízéves, örökké mosolygó Mirkó izmai lassan sorvadnak, mégis minden nap felkel, hogy élje azt a gyermekkort, amit minden kisfiúnak meg kellene kapnia. Így küzd Mirkó és Tímea a duchenne ellen, fogy az idejük!

Szeged összefogott a Duchenne-szindrómás Mirkóért (Fotó: olvasói)

„Nekünk ez a koncert a reményt jelenti” – A duchenne-es Mirkó ideje fogy

Tímea hónapról hónapra jelentős összegeket fordít a gyermek gyógyszereire, vizsgálataira és az életét meghosszabbító terápiákra.

Mirkó egy igazi kis harcos. A Duchenne-féle izomsorvadás nap mint nap elvesz tőle valamit: az erejét, a mozgását, a szabadságát. Mi pedig minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy minél tovább megőrizhessük számára azt, ami még az övé. Nekünk ez a koncert remény: esély arra, hogy megkaphassa azokat a kezeléseket, amelyek lassíthatják a betegséget

– meséli elhaló hangon Dékány Tímea, Mirkó édesanyja.

Kivételes művészek állnak Mirkó mellé

Az est fellépői országosan ismert és elismert művészek, akik térítés nélkül ajánlották fel közreműködésüket.

A zene mindig is hidat képezett emberek között. Ma ez a híd Mirkóhoz vezet

– teszi hozzá Tímea.

Az est egyik kiemelt fellépője, Dobszin Áron orgonaművész és Vajda Júlia, Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja.

A szeretet és összefogás hangja szól majd

A hangverseny szervezői szerint a plébánia régóta otthona az összefogásnak.



A koncert nem csupán egy esemény: üzenet arról, hogy a közösség ereje képes életeket megváltoztatni

– mondja az anyuka.

A rendezvényen kihelyezett gyűjtődobozokba bárki elhelyezheti adományát, mellyel közvetlenül Mirkó gyógykezelését támogatja. A jótékonysági hangverseny egyszerre lesz meghitt, felemelő és sorsfordító. Olyan este ígérkezik, ahol a zene nem csupán művészet, hanem segítség, remény és gyógyír.

Ha csak egyetlen évet, egyetlen hónapot vagy egyetlen mosolyt adhatunk Mirkónak, már megérte

– zárja gondolatait a súlyos beteg kis Mirkó anyukája, Dékány Tímea.

Nézd meg Mirkó teljes történetét az alábbi videóban!