"Ha csak egyetlen évet vagy egyetlen mosolyt adhatunk Mirkónak, már megérte"

A betegség gyors lefolyású és súlyos következményekkel jár, ezért a kisfiú életében minden hónap, minden kezelés számít. A tízéves, örökké mosolygó Mirkó izmai lassan sorvadnak, mégis minden nap felkel, hogy élje azt a gyermekkort, amit minden kisfiúnak meg kellene kapnia. Így küzd Mirkó és Tímea a duchenne ellen, fogy az idejük!
Tímea hónapról hónapra jelentős összegeket fordít a gyermek gyógyszereire, vizsgálataira és az életét meghosszabbító terápiákra.
Mirkó egy igazi kis harcos. A Duchenne-féle izomsorvadás nap mint nap elvesz tőle valamit: az erejét, a mozgását, a szabadságát. Mi pedig minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy minél tovább megőrizhessük számára azt, ami még az övé. Nekünk ez a koncert remény: esély arra, hogy megkaphassa azokat a kezeléseket, amelyek lassíthatják a betegséget
– meséli elhaló hangon Dékány Tímea, Mirkó édesanyja.
Az est fellépői országosan ismert és elismert művészek, akik térítés nélkül ajánlották fel közreműködésüket.
A zene mindig is hidat képezett emberek között. Ma ez a híd Mirkóhoz vezet
– teszi hozzá Tímea.
Az est egyik kiemelt fellépője, Dobszin Áron orgonaművész és Vajda Júlia, Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja.
A hangverseny szervezői szerint a plébánia régóta otthona az összefogásnak.
A koncert nem csupán egy esemény: üzenet arról, hogy a közösség ereje képes életeket megváltoztatni
– mondja az anyuka.
A rendezvényen kihelyezett gyűjtődobozokba bárki elhelyezheti adományát, mellyel közvetlenül Mirkó gyógykezelését támogatja. A jótékonysági hangverseny egyszerre lesz meghitt, felemelő és sorsfordító. Olyan este ígérkezik, ahol a zene nem csupán művészet, hanem segítség, remény és gyógyír.
Ha csak egyetlen évet, egyetlen hónapot vagy egyetlen mosolyt adhatunk Mirkónak, már megérte
– zárja gondolatait a súlyos beteg kis Mirkó anyukája, Dékány Tímea.
Nézd meg Mirkó teljes történetét az alábbi videóban!
