Amikor a szeretet erősebb, mint a diagnózis: különleges adventi naptárral készül a beteg gyerekeknek Renáta

„Nem azért vállaltam gyereket, hogy feladjam, megfogadtam, hogy bármit megteszek, hogy a sötét jóslatok ne váljanak valóra, hiába ítélték halálra a kislányomat még születése előtt” - ezt mondta Várady Renáta, aki egyedül neveli különleges hatéves kislányát Székesfehérváron. Vikinek az orvosi előrejelzés csak rosszat jósolt, ehelyett most egy gyönyörű életteli kislány néz vissza a képekről, aki alig várja, hogy elkészüljön a speciális adventi naptár, ami nem csak neki, de a hozzá hasonló gyerekeknek ajándékként készül.

Renáta és kislánya, Viki. Süti is készül majd az adventi naptár mellé Fotó: családi album

A különleges adventi naptár közelebb hozza a szülőket a gyerekekhez

Renátának minden perce a kislányáról szól, ezért találta ki azokat a különleges meséket is, amelyeket belefogalmazott az adventi naptárba. Ezek a mesék segítenek megérteni, mi zajlik a gyerekekben, amikor dühösek vagy félnek. Sok neurodivergens gyereket például pánikba ejt a körömvágás. A történetek ilyen hétköznapi félelmekről szólnak, szeretettel és humorral.

A könyvből is jó a mese, de az a legjobb, amit édesanya talál ki Fotó: családi album

Viki története

Viki hydrocephalusszal, vagyis vízfejűséggel, a koponya középvonalának elváltozásával és agyi cisztákkal született. Már a 30. heti genetikai ultrahangon kiderült, hogy valami nincs rendben. Az orvosok akkor azt mondták: nagy valószínűséggel nem fogja túlélni a szülést, és ha mégis, súlyos epilepsziával, tolókocsiban, tudata nélkül fog élni.

– emlékszik vissza az édesanya.

Renáta sokat tanult az elmúlt hat évben a kislánya által. Mivel semmi nem úgy történt, ahogy az orvosok előrejelezték, úgy érzi, hogy a megoldás sok esetben a szülők kezében van. Az orvosok sok betegségre, állapotra nincsenek még felkészülve, ezért a család szerepe a legfontosabb az édesanya szerint.

A kislányom megszületett, és napról napra erősödött, és bár az állapota ritka, és sokszor még az orvosok sem tudják pontosan, mi zajlik a szervezetében, mégis jól van. Különleges és csodálatos. Viki viselkedése sokszor kiszámíthatatlan. Az idegrendszere túlterhelődik, ha túl sok inger éri. Zavarják a hangos zajok, az erős fények, a ruha címkéje vagy akár egy szokatlan illat. A legtöbb ember számára ezek apróságok, de számára azonban hatalmas kihívások.

- meséli Renáta, aki minden erejét Viki fejlődésébe fekteti.