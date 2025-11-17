Amikor a szeretet erősebb, mint a diagnózis: különleges adventi naptárral készül a beteg gyerekeknek Renáta

„Nem azért vállaltam gyereket, hogy feladjam, megfogadtam, hogy bármit megteszek, hogy a sötét jóslatok ne váljanak valóra, hiába ítélték halálra a kislányomat még születése előtt” - ezt mondta Várady Renáta, aki egyedül neveli különleges hatéves kislányát Székesfehérváron. Vikinek az orvosi előrejelzés csak rosszat jósolt, ehelyett most egy gyönyörű életteli kislány néz vissza a képekről, aki alig várja, hogy elkészüljön a speciális adventi naptár, ami nem csak neki, de a hozzá hasonló gyerekeknek ajándékként készül.
Renátának minden perce a kislányáról szól, ezért találta ki azokat a különleges meséket is, amelyeket belefogalmazott az adventi naptárba. Ezek a mesék segítenek megérteni, mi zajlik a gyerekekben, amikor dühösek vagy félnek. Sok neurodivergens gyereket például pánikba ejt a körömvágás. A történetek ilyen hétköznapi félelmekről szólnak, szeretettel és humorral.
Viki hydrocephalusszal, vagyis vízfejűséggel, a koponya középvonalának elváltozásával és agyi cisztákkal született. Már a 30. heti genetikai ultrahangon kiderült, hogy valami nincs rendben. Az orvosok akkor azt mondták: nagy valószínűséggel nem fogja túlélni a szülést, és ha mégis, súlyos epilepsziával, tolókocsiban, tudata nélkül fog élni.
– emlékszik vissza az édesanya.
Renáta sokat tanult az elmúlt hat évben a kislánya által. Mivel semmi nem úgy történt, ahogy az orvosok előrejelezték, úgy érzi, hogy a megoldás sok esetben a szülők kezében van. Az orvosok sok betegségre, állapotra nincsenek még felkészülve, ezért a család szerepe a legfontosabb az édesanya szerint.
A kislányom megszületett, és napról napra erősödött, és bár az állapota ritka, és sokszor még az orvosok sem tudják pontosan, mi zajlik a szervezetében, mégis jól van. Különleges és csodálatos. Viki viselkedése sokszor kiszámíthatatlan. Az idegrendszere túlterhelődik, ha túl sok inger éri. Zavarják a hangos zajok, az erős fények, a ruha címkéje vagy akár egy szokatlan illat. A legtöbb ember számára ezek apróságok, de számára azonban hatalmas kihívások.
- meséli Renáta, aki minden erejét Viki fejlődésébe fekteti.
Viki közösségbe jár, de csak napi négy órát bír el. Renáta szeretné, ha még egy évet az óvodában maradhatna, hogy lassabb tempóban készülhessen az iskolára. Ő maga vállalkozóként képzeli el a jövőjét, aki hasonló helyzetben lévő szülőknek segít majd, és egy könyv kiadására is készül.
A legfontosabb, hogy merjünk segítséget kérni. Keressünk olyan embereket, akik értenek, és nem ítélkeznek. Nekem például a barátnőm, Kun Tímea nélkül nem ment volna. Ő tartotta bennem a lelket az elmúlt hat évben, nélküle nem is biztos, hogy túléltem volna.
- mondta mosolyogva Renáta.
