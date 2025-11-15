Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Lipót, Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Székelyhíd összefog Rebekáért – jótékonysági Zumba órákat adnak a beteg kislányért

szívszorító történet
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 18:20
beteg kislányszívszorító üzenet
Idén is összefogtak a Székelyhídon és Érmihályfalván élő zumbaoktatók, hogy segítsék a már iskolás nagylányt, Rebekát, aki születése óta komoly egészségügyi nehézségekkel küzd. Nyitott hátgerinccel született, de a beteg kislány mindig mosolyog.

Vasók Rebeka betegen született, amely nyitott gerinccel járó rendellenességet okozott nála. Már egy napos korától több életmentő és állapotjavító műtéten esett át, beleértve a beépített shuntet, amely a felesleges agyvíz elvezetését segíti. A kislánynál folyamatos fejlesztésekre van szükség, melyeknek köszönhetően az elmúlt években látványos javulást értek el a betegséggel szemben.

beteg
Rebeka egészen pici kora óta súlyos betegségekkel küzd. Most összefog érte a közösség, és zumba órákat szerveznek! (Fotó: Olvasói)

„Csoda, mennyit fejlődött, kitartása mindig vezet minket” - így fognak össze a beteg Rebekáért

A jótékonysági zumba órák ötlete nem új keletű: immár több éve hagyomány, hogy a helyi közösség mozgással és adományokkal támogatja Rebekát és családját. Idén is több oktató csatlakozott a kezdeményezéshez. A székelyhídi oktatók szerint a zumba ereje abban rejlik, hogy egyszerre mozgás, közösségi élmény és segítő szándék. A résztvevők idén is adományokkal járulhatnak hozzá a család támogatásához.

„Ez a támogatás nekünk minden” – üzeni Rebeka édesanyja

A család erején felül tesz meg mindent érte,a közösség pedig szeretne segíteni, hogy továbbra is megkapja a szükséges fejlesztéseket.

Rebeka kicsi korától tornázik, most 10 éves, és egyszerűen csoda, mennyit fejlődött az elmúlt években

 – meséli Vasók Adrien kislányáról. 

Nagyon hálásak vagyunk minden segítségért. Az évek során rengeteg fejlesztést, kezelést kellett és kell még ma is igénybe vennünk. Minden alkalom, amikor a közösség mellénk áll, erőt ad. Rebeka iskolás már, és hihetetlenül sokat fejlődött – ebben hatalmas szerepe van annak, hogy ennyien támogatják.

- teszi hozzá Adrienn meghatottan az összefogásról.

Továbbra is a kitartás és a szeretet viszi előre a kis családot

A szervezők remélik, hogy az idei jótékonysági zumbaórák legalább akkora sikert aratnak, mint az előző években, és újra érezni lehet majd azt az összefogást, amely szinte védjegyévé vált a térségnek.

A célunk egyszerű: fejlődni és az embereknek sok mosolyt adni. Örülünk, hogy mindenki úgy érzi a településünkön, hogy Rebekáért mindig érdemes összefogni”

– zárta gondolatait Adrienn a kis beteg Rebeka édesanyja. 

 

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu