Székelyhíd összefog Rebekáért – jótékonysági Zumba órákat adnak a beteg kislányért

Vasók Rebeka betegen született, amely nyitott gerinccel járó rendellenességet okozott nála. Már egy napos korától több életmentő és állapotjavító műtéten esett át, beleértve a beépített shuntet, amely a felesleges agyvíz elvezetését segíti. A kislánynál folyamatos fejlesztésekre van szükség, melyeknek köszönhetően az elmúlt években látványos javulást értek el a betegséggel szemben.

Rebeka egészen pici kora óta súlyos betegségekkel küzd. Most összefog érte a közösség, és zumba órákat szerveznek! (Fotó: Olvasói)

„Csoda, mennyit fejlődött, kitartása mindig vezet minket” - így fognak össze a beteg Rebekáért

A jótékonysági zumba órák ötlete nem új keletű: immár több éve hagyomány, hogy a helyi közösség mozgással és adományokkal támogatja Rebekát és családját. Idén is több oktató csatlakozott a kezdeményezéshez. A székelyhídi oktatók szerint a zumba ereje abban rejlik, hogy egyszerre mozgás, közösségi élmény és segítő szándék. A résztvevők idén is adományokkal járulhatnak hozzá a család támogatásához.

„Ez a támogatás nekünk minden” – üzeni Rebeka édesanyja

A család erején felül tesz meg mindent érte,a közösség pedig szeretne segíteni, hogy továbbra is megkapja a szükséges fejlesztéseket.

Rebeka kicsi korától tornázik, most 10 éves, és egyszerűen csoda, mennyit fejlődött az elmúlt években

– meséli Vasók Adrien kislányáról.

Nagyon hálásak vagyunk minden segítségért. Az évek során rengeteg fejlesztést, kezelést kellett és kell még ma is igénybe vennünk. Minden alkalom, amikor a közösség mellénk áll, erőt ad. Rebeka iskolás már, és hihetetlenül sokat fejlődött – ebben hatalmas szerepe van annak, hogy ennyien támogatják.

- teszi hozzá Adrienn meghatottan az összefogásról.

Továbbra is a kitartás és a szeretet viszi előre a kis családot

A szervezők remélik, hogy az idei jótékonysági zumbaórák legalább akkora sikert aratnak, mint az előző években, és újra érezni lehet majd azt az összefogást, amely szinte védjegyévé vált a térségnek.

A célunk egyszerű: fejlődni és az embereknek sok mosolyt adni. Örülünk, hogy mindenki úgy érzi a településünkön, hogy Rebekáért mindig érdemes összefogni”

– zárta gondolatait Adrienn a kis beteg Rebeka édesanyja.