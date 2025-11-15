Székelyhíd összefog Rebekáért – jótékonysági Zumba órákat adnak a beteg kislányért

Vasók Rebeka betegen született, amely nyitott gerinccel járó rendellenességet okozott nála. Már egy napos korától több életmentő és állapotjavító műtéten esett át, beleértve a beépített shuntet, amely a felesleges agyvíz elvezetését segíti. A kislánynál folyamatos fejlesztésekre van szükség, melyeknek köszönhetően az elmúlt években látványos javulást értek el a betegséggel szemben.
A jótékonysági zumba órák ötlete nem új keletű: immár több éve hagyomány, hogy a helyi közösség mozgással és adományokkal támogatja Rebekát és családját. Idén is több oktató csatlakozott a kezdeményezéshez. A székelyhídi oktatók szerint a zumba ereje abban rejlik, hogy egyszerre mozgás, közösségi élmény és segítő szándék. A résztvevők idén is adományokkal járulhatnak hozzá a család támogatásához.
A család erején felül tesz meg mindent érte,a közösség pedig szeretne segíteni, hogy továbbra is megkapja a szükséges fejlesztéseket.
Rebeka kicsi korától tornázik, most 10 éves, és egyszerűen csoda, mennyit fejlődött az elmúlt években
– meséli Vasók Adrien kislányáról.
Nagyon hálásak vagyunk minden segítségért. Az évek során rengeteg fejlesztést, kezelést kellett és kell még ma is igénybe vennünk. Minden alkalom, amikor a közösség mellénk áll, erőt ad. Rebeka iskolás már, és hihetetlenül sokat fejlődött – ebben hatalmas szerepe van annak, hogy ennyien támogatják.
- teszi hozzá Adrienn meghatottan az összefogásról.
A szervezők remélik, hogy az idei jótékonysági zumbaórák legalább akkora sikert aratnak, mint az előző években, és újra érezni lehet majd azt az összefogást, amely szinte védjegyévé vált a térségnek.
A célunk egyszerű: fejlődni és az embereknek sok mosolyt adni. Örülünk, hogy mindenki úgy érzi a településünkön, hogy Rebekáért mindig érdemes összefogni”
– zárta gondolatait Adrienn a kis beteg Rebeka édesanyja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.