Lefeküdt 14 éves lánya osztálytársával az anya

A louisianai bíróság 26 év szabadságvesztésre ítélte a 45 éves Leann Yammarino-t, miután az anya beismerte, hogy szexuális kapcsolatba került lánya 14 éves osztálytársával, és üzenetváltásokat folytatott más tinédzserekkel is. A nyomozás 2024 júliusában indult, amikor egy diák a hatóságokhoz fordult.
Miután a diák a hatóságokhoz fordult, további fiatalok is arról számoltak be, hogy üzeneteket vagy képeket kaptak a nőtől. A rendőrségi iratok szerint volt olyan fiú, aki azt mondta, hogy autóban találkozott vele, míg másokkal főleg online, a közösségi médián keresztül lépett kapcsolatba a nő.
A bíróságon ott volt Yammarino lánya is, aki felszólalt. A lány elmondta, hogy az ügy milyen hatással volt rá és a családjára, és arra kérte a bírót, hogy a törvény adta lehetőségeken belül a legsúlyosabb ítéletet hozza meg. A bíró végül 20 éves szabadságvesztést szabott ki kiskorúval kapcsolatos szexuális bántalmazás, valamint további 6 éves büntetést, főleg az üzenetekben olvasható illetlen viselkedés miatt. A büntetések egymás után töltendők, így összesen 26 év lett a nő végső ítélete.
A döntés értelmében Yammarino legkorábban hetvenéves korában szabadulhat, és a törvény szerint élete végéig szerepelnie kell a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásában. A kerületi ügyész Ricky Babin a tárgyalás után elmondta:
„A hatóságok elsődleges célja az volt, hogy a kiskorúak védelmét teljes mértékben biztosítsák, és a nyomozás során több érintett családdal is együttműködtek”
A bírósági dokumentumokból az is kiderül, hogy a nyomozók több olyan fiút is kihallgattak, akik azt állították, hogy hónapokon át kaptak üzeneteket és felvételeket a nőtől. Az ügyészség ez alapján kérte a maximális kiszabható büntetést, amit végül a bíróság jóvá is hagyott, tudta meg a Daily Star.
Az anya korábban aktívan részt vett az iskola szurkolócsapatának munkájában, de tavaly júliusi letartóztatása óta börtönben van. A rendőrségi fotón könnyes szemmel és vörös arccal látható, az ítélethirdetés alatt pedig végig zokogott és lehajtott fejjel ült.
