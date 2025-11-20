El sem hiszed, mivel foglalkozik most Szilágyi Liliána

Szilágyi Liliána meglepő karriert választott magának, miután otthagyta az úszást.

Szilágyi Liliána karriert váltott / Fotó: Nemzeti Sport

Több mint három éve történt, hogy Liliána bíróság elé vitte apját, azt állítva, hogy kiskorában fizikailag, lelkileg, és szexuálisan is bántalmazta őt.

Szilágyi Zoltán, Liliána apja és korábbi edzője, ezt követően becsületsértés miatt feljelentést tett lánya ellen, ám a hosszú folyamat végül nem vezetett eredményre, és az ügy lezárult.

Liliána mindent hátrahagyott és Mexikóba költözött, ahol karrierváltásba is kezdett: ma már a művészet világában tevékenykedik.

Ezzel foglalkozik most Szilágyi Liliána

Az 1996-ban született egykori úszónő több aranyérmet is szerzett pályafutása során, de ez már mind a múlté. Jelenleg saját vállalkozását építi, amely az asztrológiára és jógára épül.

A Nocturna Lilia nevű projektjét így jelentette be Instagram-oldalán:

Évekig kutattam a mélységeket – a mozgás, az elme, a lélek birodalmait. Keresve a látható és láthatatlan kapcsolódásait, az élet ritmusát, a bölcsességet, amely a felszín alatt várakozik.

Elmondása szerint úszókarrierje során is sokat jógázott, főleg fájdalmai miatt. Először Mexikóban, majd Indiában is tanult, mostanra már hivatalos jógaoktató vált belőle.

Liliána most a békére és a belső egyensúlyra koncentrál: a jógaoktatás mellett tarot-kártya olvasással és birth chart elemzésével is foglalkozik.

A jóga alapjaiban formálta át az életemet. Újraértelmezte bennem a tiszteletet, az alázatot, a kitartást, a szelídséget és az elfogadást – önmagammal és a világgal való kapcsolatomat is.

- írta egy Instagram-bejegyzésében.