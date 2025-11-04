Diogo Jota özvegye könnyekben tört ki, így ölelte barátját - Videó

Liverpooli mez tűnt fel egy futóversenyen. Az egyik résztvevő Diogo Jota vörös, 20-as számú felsőjét viselte, mindezt az elhunyt focista özvegye videózta le. A nyár során tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota özvegye, Rute Cardoso meg is osztotta a pillanatot közösségi oldalán. A videón a háromgyermekes édesanya egyik barátja látható, miközben egy maratont teljesít a csatár emlékére, majd pedig odaszalad Cardosóhoz.

Diogo Jota és Rute Cardoso első gyermekükkel Fotó: Andrew Powell

A szívmelengető képsorozat egy jótékonysági futáson történt: Rute Cardoso már távolról kiszúrta a vörös mezben futó barátot, akit nyilvánvalóan elöntöttek az érzelmek, amikor odaért az özvegyhez, és meghitt öleléssel üdvözölte őt.

A touching moment as Rute Cardoso, wife of Diogo Jota, shares an embrace with a friend running a marathon in tribute to the Liverpool FC star ❤️🇵🇹🤍 pic.twitter.com/k7mqJ4eHEb — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) November 2, 2025