Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Diogo Jota özvegye könnyekben tört ki, így ölelte barátját - Videó

Diogo Jota
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 07:45
özvegymaraton
Rute Cardoso ismét megindító üzenettel idézte fel férje emlékét. Az özvegy Diogo Jota mezét viselő barátjával együtt emlékezett a labdarúgóra.

Liverpooli mez tűnt fel egy futóversenyen. Az egyik résztvevő Diogo Jota vörös, 20-as számú felsőjét viselte, mindezt az elhunyt focista özvegye videózta le. A nyár során tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota özvegye, Rute Cardoso meg is osztotta a pillanatot közösségi oldalán. A videón a háromgyermekes édesanya egyik barátja látható, miközben egy maratont teljesít a csatár emlékére, majd pedig odaszalad Cardosóhoz.

Diogo Jota és Rute Cardoso első gyermekükkel
Diogo Jota és Rute Cardoso első gyermekükkel Fotó: Andrew Powell

A szívmelengető képsorozat egy jótékonysági futáson történt: Rute Cardoso már távolról kiszúrta a vörös mezben futó barátot, akit nyilvánvalóan elöntöttek az érzelmek, amikor odaért az özvegyhez, és meghitt öleléssel üdvözölte őt.

Diogo Jota tragédiája

A Liverpool portugál labdarúgója, és testvére, André Silva 2025 júliusában haltak meg egy súlyos autóbalesetben Spanyolországban. A 28 éves játékos és 26 esztendős öccsének hirtelen távozása mély megrázkódtatást okozott családjának, csapattársainak és rajongóinak világszerte. Rute Cardoso és a labdarúgó másfél héttel a tragédia előtt házasodtak össze.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu