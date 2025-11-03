Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Rémisztő vonatbaleset: kisiklott, majd földcsuszamlásnak ütközött az utasokkal teli jármű

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 11:35
Több mint 130 utas tartózkodott a fedélzeten. A hírek szerint napig jelentős fennakadás várható a közlekedésben.
Vonatbaleset miatt alakult ki káosz Cumbria megyében, Angliában.

Brutális vonatbaleset bénította meg Anglia városát
Brutális vonatbaleset bénította meg a forgalmat az angliai városban / Fotó: Unsplash (illusztráció)

November 3-án, reggel 6 óra körül a Glasgow és Euston közötti Avanti West Coast járat kisiklott, majd földcsuszamlásnak ütközött Shap állomás közelében. A vonaton 130 utas tartózkodott.

Heidi Alexander közlekedési miniszter első nyilatkozata szerint a baleset okozott ugyan károkat, de emberi sérülésről nem érkezett hír. A miniszter nem sokkal a baleset után az LBC Rádiónak nyilatkozott:

„Értesültem egy balesetről, amely az elmúlt órában történt. Sérültekről nem érkezett jelentés. Éppen azon dolgozunk, hogy az utasok biztonságban elhagyhassák a szerelvényt. Folyamatosan kapcsolatban vagyok a vonatot üzemeltető céggel és a baleset nyomozóival.

Az incidens Penrith és Oxenholme között történt, így több vonat menetrendjét is érinti Carlisle és Preston között. A baleset óta több busz váltja a vonatokat, ezek szállítják az utasokat az érintett szakaszon.

A vonatbaleset áldozatai sokkos állapotban vannak

Az Avanti West Coast hivatalos közleményt adott ki a baleset után:

Elsődleges célunk minden utas jólétének biztosítása, és hogy biztonságban leszálljanak. Segítünk a helyszínen lévő mentőszolgálatoknak. Ennek eredményeként Prestontól északra minden vonal le van zárva. Kérjük, ma ne próbáljon meg Prestontól északra utazni! Hamarosan további információkat is adunk, de valószínűleg több napig jelentős fennakadások lesznek a hálózatunkban.

Az utasokat jelenleg a közeli Shap Wells Szállodában helyezték el sokkos állapotuk és a folyamatban lévő nyomozás miatt – jelentette a Mirror.

A kisiklott vonatról a közösségi médiában képet is megosztottak:

 

