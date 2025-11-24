Kettészakad Afrika: A tudósok szerint új óceán jöhet létre, és ez még nem minden

Az ember hajlamos azt hinni, hogy a kontinensek mozdulatlan óriások, pedig a Föld kérge folyamatosan lélegzik, feszül és alakul. Most egy friss kutatás meglepő részletességgel tárta fel: Afrika valójában kétfelé válik, méghozzá olyan folyamatok mentén, amelyek több tízmillió éve zajlanak a mélyben.

Afrika folyamatosan változik.

Fotó: Pike-28 / Shutterstock

Afrika távolodik

A Keele Egyetem kutatói régi, az 1960-as évek végén készült mágneses felméréseket digitalizáltak és kombináltak modern vizsgálati módszerekkel. Az adatok alapján Afrika és Arábia egykor szorosan összetartozó szárazföld volt, mintha egy puzzle két eleme illeszkedett volna össze. A lassú távolodás azonban nem állt meg: a kontinens belsejét átszelő hatalmas repedés ma is aktívan tágul.

A hasadás északkelettől dél felé fut végig, olyan egyértelmű geológiai nyomokat hagyva, mintha egy kabát cipzárát húznánk végig Afrika testén. A folyamat végére néhány millió év múlva két különálló szárazföld születik. A nyugat felőli, nagyobb tömbhöz tartozik majd például Egyiptom, Algéria, Nigéria vagy Ghána, míg a kelet felőli kisebb lemez Szomáliát, Kenyát, Tanzániát, Mozambikot és Etiópia jelentős területeit foglalja magába.

A kutatás egyik kulcspontja az Afar-régió, ahol három hatalmas törésvonal a Vörös-tenger, az Adeni-öböl és az Etiópiai-árok találkozik. Ez a Föld egyik legkülönlegesebb geológiai csomópontja, ahol a kéreg szó szerint szétnyílik a szemünk előtt. A régi mágneses adatokból pedig egyértelműen kirajzolódik: a tengerfenék egykori növekedésének mintázata mélyen a szárazföld belsejébe húzódik, jelezve, hogy az óceánképződés itt már javában elkezdődött.

Emberi szemmel a folyamat észrevehetetlen évente csupán néhány millimétert mozdulnak el a lemezek, mégis egy új óceán lassú születésének vagyunk tanúi. Afrika jövője geológiai értelemben már eldőlt: a kontinens szétválása megállíthatatlan, és a Föld térképe új formát ölt majd, csak épp jóval később, mint ahogyan azt mi megélhetnénk, írja a Daily Mail.