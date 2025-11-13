Nicolas Cage már megint bekattant! Ezúttal Jézust is belekeverte...

A kereszténység központi alakja, a Názáreti Jézus a művészettörténelem számos alakját megihlette már, többek között a filmkészítőket is. Elég csak Mel Gibson A Passiójára vagy Martin Scorsese Krisztus utolsó megkísértése című drámájára gondolni, melyben Willem Dafoe alakításában láthattuk a Megváltót. De voltak Jézus történetének merészebb adaptációi is, ezek közé tartozik a Monty Python nevű társulat Brian élete címre keresztelt komédiája is. Miután egy világvallás egyik igen fontos figurájáról van szó, nem csoda, hogy nem ez a téma az, ami a leggyakrabban előkerül a fiókból Hollywoodban, azonban Nicolas Cage főszereplésével most mégis megint megfilmesítették a Messiás sztoriját, ám ebben aligha lesz köszönet.

Jézus élete már sok rendezőt és szkriptírót megihletett, most viszont egy szokatlan zsánerben tűnik fel a Megváltó (Fotó: Entertainment Pictures)

Nicolas Cage lett Jézus Krisztus apja

Noha a keresztény vallás már milliószor inspirálta a horror műfaját, elég csak a démonűző mozik elengedhetetlen kellékeire, a Bibliára, a feszületre és a szentelt vízre gondolni, maga Jézus Krisztus idáig nem igazán tűnt fel a zsánerben. Ezen most a szörfdeszkáról lepattanó Nicolas Cage és Lofty Nathan duója fog változtatni, akik a Tamás evangéliumán alapuló, The Carpenter’s Son, azaz Az ács fia című filmjükkel, mely a tinédzserkorú Jézust helyezi a középpontban, az Oscar-díjas Cage pedig József bőrébe fog bújni.

A szinopszis szerint az ács, az anya és a fiú, akik igazából József, Mária és Jézus Egyiptomban bujkálnak, amikor megkísérti őket a Gonosz és paranormális jelenségek sora keseríti meg mindennapjaikat. Emellett pedig az is tovább bonyolítja életüket, hogy az ifjú Megváltó természetfeletti képességei is kezdenek felszínre törni.

A Nicolas Cage-filmek újabb váratlan alkotással jelentkeznek hamarosan, Hollywood csodabogara Jézusról szóló horrorban lesz látható (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

A direktor, Lofty Nathan neve eddig kevésbé számított ismertnek Hollywoodban, két korábbi filmje viszont egyaránt egy fiatal fiú gyötrelmes és drámai történetét mesélte el, így nem meglepő, hogy ismét ezt a topikot választotta.

Azonban most először dolgozhat együtt olyan sztárokkal mint a hamarosan Spider-Noirként is látható Nicolas Cage vagy a Hang nélkül-filmekből ismert Noah Jupe, aki magát Jézust játszhatja majd el. Mária szerepében pedig Shia Labeouf exét, FKA twigs művésznévre hallgató angol énekesnőt láthatjuk, aki épp a nyáron nyújtott be feljelentést a balhés színésszel szemben, szexuális zaklatás vádjával.