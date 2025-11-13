Nicolas Cage már megint bekattant! Ezúttal Jézust is belekeverte...

A kereszténység központi alakja, a Názáreti Jézus a művészettörténelem számos alakját megihlette már, többek között a filmkészítőket is. Elég csak Mel Gibson A Passiójára vagy Martin Scorsese Krisztus utolsó megkísértése című drámájára gondolni, melyben Willem Dafoe alakításában láthattuk a Megváltót. De voltak Jézus történetének merészebb adaptációi is, ezek közé tartozik a Monty Python nevű társulat Brian élete címre keresztelt komédiája is. Miután egy világvallás egyik igen fontos figurájáról van szó, nem csoda, hogy nem ez a téma az, ami a leggyakrabban előkerül a fiókból Hollywoodban, azonban Nicolas Cage főszereplésével most mégis megint megfilmesítették a Messiás sztoriját, ám ebben aligha lesz köszönet.
Noha a keresztény vallás már milliószor inspirálta a horror műfaját, elég csak a démonűző mozik elengedhetetlen kellékeire, a Bibliára, a feszületre és a szentelt vízre gondolni, maga Jézus Krisztus idáig nem igazán tűnt fel a zsánerben. Ezen most a szörfdeszkáról lepattanó Nicolas Cage és Lofty Nathan duója fog változtatni, akik a Tamás evangéliumán alapuló, The Carpenter’s Son, azaz Az ács fia című filmjükkel, mely a tinédzserkorú Jézust helyezi a középpontban, az Oscar-díjas Cage pedig József bőrébe fog bújni.
A szinopszis szerint az ács, az anya és a fiú, akik igazából József, Mária és Jézus Egyiptomban bujkálnak, amikor megkísérti őket a Gonosz és paranormális jelenségek sora keseríti meg mindennapjaikat. Emellett pedig az is tovább bonyolítja életüket, hogy az ifjú Megváltó természetfeletti képességei is kezdenek felszínre törni.
A direktor, Lofty Nathan neve eddig kevésbé számított ismertnek Hollywoodban, két korábbi filmje viszont egyaránt egy fiatal fiú gyötrelmes és drámai történetét mesélte el, így nem meglepő, hogy ismét ezt a topikot választotta.
Azonban most először dolgozhat együtt olyan sztárokkal mint a hamarosan Spider-Noirként is látható Nicolas Cage vagy a Hang nélkül-filmekből ismert Noah Jupe, aki magát Jézust játszhatja majd el. Mária szerepében pedig Shia Labeouf exét, FKA twigs művésznévre hallgató angol énekesnőt láthatjuk, aki épp a nyáron nyújtott be feljelentést a balhés színésszel szemben, szexuális zaklatás vádjával.
A filmet egyébként már készítési bejelentésekor óriási felháborodás övezte, ez pedig azóta sem csillapodott, sokan úgy vélik, Hollywood már sokadjára gyalázza meg Jézus nevét, és teszi mindezt bármiféle következmény nélkül. Az ács fia ettől függetlenül hamarosan bemutatásra kerül, a tengeren túlon november 14-étől fogják vetíteni a mozik, a honi premierdátum azonban egyelőre ismeretlen, de a trailert meg tudjuk mutatni:
