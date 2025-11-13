Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Nicolas Cage már megint bekattant! Ezúttal Jézust is belekeverte...

nicolas cage
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 10:20
horrorJézus
Hollywood fenegyereke ismét egy rendhagyó filmmel készül. Nicolas Cage filmográfiája az utóbbi években több mint kaotikus volt, több furcsa alkotásával is feszegette a jó ízlés határát, következő mozijával viszont már most nagyon sokakat bosszantott fel: Jézus Krisztusról forgatott horrort.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A kereszténység központi alakja, a Názáreti Jézus a művészettörténelem számos alakját megihlette már, többek között a filmkészítőket is. Elég csak Mel Gibson A Passiójára vagy Martin Scorsese Krisztus utolsó megkísértése című drámájára gondolni, melyben Willem Dafoe alakításában láthattuk a Megváltót. De voltak Jézus történetének merészebb adaptációi is, ezek közé tartozik a Monty Python nevű társulat Brian élete címre keresztelt komédiája is. Miután egy világvallás egyik igen fontos figurájáról van szó, nem csoda, hogy nem ez a téma az, ami a leggyakrabban előkerül a fiókból Hollywoodban, azonban Nicolas Cage főszereplésével most mégis megint megfilmesítették a Messiás sztoriját, ám ebben aligha lesz köszönet.

Jézus 2004 - The Last Temptation of Christ - Movie Set
Jézus élete már sok rendezőt és szkriptírót megihletett, most viszont egy szokatlan zsánerben tűnik fel a Megváltó (Fotó: Entertainment Pictures)

Nicolas Cage lett Jézus Krisztus apja

Noha a keresztény vallás már milliószor inspirálta a horror műfaját, elég csak a démonűző mozik elengedhetetlen kellékeire, a Bibliára, a feszületre és a szentelt vízre gondolni, maga Jézus Krisztus idáig nem igazán tűnt fel a zsánerben. Ezen most a szörfdeszkáról lepattanó Nicolas Cage és Lofty Nathan duója fog változtatni, akik a Tamás evangéliumán alapuló, The Carpenter’s Son, azaz Az ács fia című filmjükkel, mely a tinédzserkorú Jézust helyezi a középpontban, az Oscar-díjas Cage pedig József bőrébe fog bújni.

A szinopszis szerint az ács, az anya és a fiú, akik igazából József, Mária és Jézus Egyiptomban bujkálnak, amikor megkísérti őket a Gonosz és paranormális jelenségek sora keseríti meg mindennapjaikat. Emellett pedig az is tovább bonyolítja életüket, hogy az ifjú Megváltó természetfeletti képességei is kezdenek felszínre törni.

Nicolas Cage. jézus Photocall du film "The Surfer" lors du 77ème Festival International du Film de Cannes
A Nicolas Cage-filmek újabb váratlan alkotással jelentkeznek hamarosan, Hollywood csodabogara Jézusról szóló horrorban lesz látható (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

A direktor, Lofty Nathan neve eddig kevésbé számított ismertnek Hollywoodban, két korábbi filmje viszont egyaránt egy fiatal fiú gyötrelmes és drámai történetét mesélte el, így nem meglepő, hogy ismét ezt a topikot választotta.

Azonban most először dolgozhat együtt olyan sztárokkal mint a hamarosan Spider-Noirként is látható Nicolas Cage vagy a Hang nélkül-filmekből ismert Noah Jupe, aki magát Jézust játszhatja majd el. Mária szerepében pedig Shia Labeouf exét, FKA twigs művésznévre hallgató angol énekesnőt láthatjuk, aki épp a nyáron nyújtott be feljelentést a balhés színésszel szemben, szexuális zaklatás vádjával.

Az ács fia című horrorban Nicolas Cage az ácsot alakítja majd (Fotó: YouTube)

A keresztények nem kérnek a Jézus-horrorból

A filmet egyébként már készítési bejelentésekor óriási felháborodás övezte, ez pedig azóta sem csillapodott, sokan úgy vélik, Hollywood már sokadjára gyalázza meg Jézus nevét, és teszi mindezt bármiféle következmény nélkül. Az ács fia ettől függetlenül hamarosan bemutatásra kerül, a tengeren túlon november 14-étől fogják vetíteni a mozik, a honi premierdátum azonban egyelőre ismeretlen, de a trailert meg tudjuk mutatni:

 

