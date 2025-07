Életveszélyes lehet strandolni a magyarok kedvelt helyein

A szakértők arra figyelmeztetnek az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ friss jelentése szerint, hogy egyre komolyabb egészségügyi kockázatok övezik a tengerparti fürdőzést.

Halálos Vibrio baktérium pusztít a tengerpartokon Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A szakértők szerint a klímaváltozás és a tengervíz felmelegedése miatt elszaporodtak a melegvízben terjedő baktériumok, köztük egy különösen veszélyes Vibrio, amely életveszélyes fertőzéseket tartalmazhat.

A jelenség különösen a Balti-tenger térségében jellemző, de már az Északi-tenger partjainál is egyre több esetet regisztrálnak a 2018-as hőhullám idején például több mint 400 megbetegedést jelentettek, köztük súlyos kimenetelűeket is - számol be az Origo alapján a veol.hu.

Friss sebbel nem érdemes tengerbe menni

A Vibrio baktérium egyik különösen agresszív típusa a ,,húsevő baktérium" nevet kapta, mert amint a sebbe jut szövetelhalást, súlyos gyulladást, de akár vérmérgezést is okozhat.

Egyes esetekben olyan veszélyes lehet a baktérium, hogy csak a végtag-amputáció mentheti meg az ember életét. A nyílt, friss sebbel rendelkező egyének vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak.

A víz mellett a hőkezelt nyers osztriga vagy más hőkezelt tengeri étel fogyasztása révén is bejuthat a szervezetbe a kórokozó. Egy falat is az életünkbe kerülhet akár.