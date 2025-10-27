„Azt mondták, napjaim vannak hátra” – A halál torkából tért vissza, most félmaratont futott a vérrákos férfi!

„Azt mondták, lehet, hogy napokon belül meghalok, soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot” - mesélte Callum Stroud, akinek 2022-ben akut limfoblasztos leukémiát diagnosztizáltak. A fiatal férfi akkor még csak a jövőjét tervezte, de egy hónapnyi rosszullét után összeomlott a világa a vérrák miatt. A kórházban orvosai azonnal megkezdték az életmentő kezelést.

A vérrákkal küzdő férfi másoknak akar reményt adni /

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

„Rémisztő volt. Az ember ilyenkor nem tud másra gondolni, csak arra, hogy vajon megélem-e a holnapot” – emlékezett vissza.

Azóta hosszú és fájdalmas terápiákon ment keresztül: kemoterápia, immunterápia, majd a különleges CAR T-sejt kezelés, amelyben saját sejtjeit használják fel a rákos sejtek elpusztítására. Ma is hathetente kap injekciókat közvetlenül a gerincfolyadékába. És mindeközben félmaratont futott!

„A legtöbben őrültnek neveztek, még a kezelőorvosom is azt mondta, ilyet még nem látott senkitől az én állapotomban” – nevetett Stroud, majd folytatta: „De ez csak még jobban hajtott. Tudtam, hogy meg akarom csinálni.”

A férfi idén ősszel teljesítette a 21 kilométeres Royal Parks félmaratont Londonban, 2 óra 8 perc és 48 másodperc alatt.

„Az edzés adott nekem erőt – mentálisan és fizikailag is. Segített abban, hogy ne a betegség határozza meg az életemet” – mondta.

Inspirációt öccsétől is kapott: „A testvérem futotta a Londoni Maratont, miközben én a kezeléseket kaptam. Akkor eldöntöttem, hogy ha ő meg tudta csinálni, én is meg fogom.”

Callum Stroud bátran küzd a vérrák ellen:

A Macmillan Cancer Support jótékonysági szervezet támogatásával Callum most új célokat tűzött ki: szeretné megmutatni, hogy a legnehezebb helyzetben is lehet reményt találni:

Ha egyvalaki is erőt merít abból, amit tettem, már megérte. Soha ne add fel, bármilyen sötétnek tűnik is a helyzet

A halálos diagnózis után Callum Stroud nem a végét, hanem az újrakezdést látta maga előtt. Ma pedig már nemcsak a betegség ellen harcol – hanem másokért is, akik még mindig küzdenek - írja a BBC.