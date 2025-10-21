„Második esélyt kaptam az élettől” – egy nagymama megható története a tüdőrák legyőzéséről

Liz Clark már unokáival tölti nyugdíjas napjait, de ha nem figyelt volna egy egyszerű tünetre, ma talán már nem élne. A 69 éves asszony, azaz mára négyszeres nagymama története megdöbbentő fordulatokat tartogat, és mindenkit arra ösztönöz, hogy ne bagatellizálja a teste jelzéseit.

Köhögése mentette meg a nagymama életét /

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

Egy banálisnak tűnő köhögés fordította ki teljesen Liz Clark életét a sarkaiból. A skót nagymama 2013-ban kezdett el köhögni – és bár először nem gondolta komolynak, a tünet később szó szerint az életét mentette meg.

„Nem volt más tünetem, azt hittem, csak egy makacs fertőzés” – idézi fel a történetét Liz, aki akkoriban még elfoglalt főiskolai oktatóként dolgozott. Két sikertelen antibiotikum-kúra után azonban úgy döntött, újra felkeresi orvosát.

Ez a döntés később mindent megváltoztatott. Egy mellkasröntgen során ugyanis egy gyanús árnyékot találtak a tüdejében.

„Amikor azt mondták, daganat lehet, olyan volt, mintha gyomorszájon vágtak volna” – meséli.

A nagymama diagnózisa: tüdőrák.

Ám szerencsére időben elkapták. Mivel a daganat nem terjedt tovább, radikális, de hatásos kezelést javasoltak: az egész jobb tüdejét eltávolították.

„A műtét hatalmas megterhelés volt, és a felépülés sem ment könnyen. Korán kellett nyugdíjba mennem, de végül minden áldozat megérte” – mondja Liz.

És hogy mi történt ezután? Csoda. Sem kemoterápiára, sem sugárkezelésre nem volt szükség! A rákot időben elkapták, és sikeresen eltávolították. 2019-ben hivatalosan is gyógyultnak nyilvánították, ma pedig már csak boldogan élvezi a második esélyt:

„Most már nem is vagyok remisszióban – gyakorlatilag meggyógyultam. Ez hatalmas dolog” – mondja meghatottan.

Grandmother shares powerful story of overcoming lung cancer https://t.co/bhhUFsI2Y7 — K.B. (@KB97783357) October 20, 2025

Liz története most a skót kormány „Be The Early Bird” kampányának zászlóvivője lett, amely arra figyelmeztet, mennyire fontos időben orvoshoz fordulni, ha valami szokatlant észlelünk.

„Három hétnél tovább tartó köhögés, furcsa csomók, hirtelen fogyás – ezek nem bagatell dolgok. Inkább nézzenek hülyének, de menj orvoshoz!” – tanácsolja Liz.

Ma már csak egy célja van: megélni minden pillanatot, amit az élet még tartogat számára.