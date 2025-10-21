SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Második esélyt kaptam az élettől” – egy nagymama megható története a tüdőrák legyőzéséről

nagymama történet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 10:30
Liz Clarktünetektüdőrák
Szenzációs túlélés. A nagymama, akinek megmentette az életét egy makacs köhögés – „Olyan volt, mintha gyomorszájon vágtak volna”
K. C.
A szerző cikkei

Liz Clark már unokáival tölti nyugdíjas napjait, de ha nem figyelt volna egy egyszerű tünetre, ma talán már nem élne. A 69 éves asszony, azaz mára négyszeres nagymama története megdöbbentő fordulatokat tartogat, és mindenkit arra ösztönöz, hogy ne bagatellizálja a teste jelzéseit.

Köhögése mentette meg a nagymama életét
Köhögése mentette meg a nagymama életét /
Fotó: Hush Naidoo Jade Photography /  Unsplash (Illusztráció)

Egy banálisnak tűnő köhögés fordította ki teljesen Liz Clark életét a sarkaiból. A skót nagymama 2013-ban kezdett el köhögni – és bár először nem gondolta komolynak, a tünet később szó szerint az életét mentette meg.

„Nem volt más tünetem, azt hittem, csak egy makacs fertőzés” – idézi fel a történetét Liz, aki akkoriban még elfoglalt főiskolai oktatóként dolgozott. Két sikertelen antibiotikum-kúra után azonban úgy döntött, újra felkeresi orvosát.

Ez a döntés később mindent megváltoztatott. Egy mellkasröntgen során ugyanis egy gyanús árnyékot találtak a tüdejében. 

„Amikor azt mondták, daganat lehet, olyan volt, mintha gyomorszájon vágtak volna” – meséli.

A nagymama diagnózisa: tüdőrák.

Ám szerencsére időben elkapták. Mivel a daganat nem terjedt tovább, radikális, de hatásos kezelést javasoltak: az egész jobb tüdejét eltávolították.

„A műtét hatalmas megterhelés volt, és a felépülés sem ment könnyen. Korán kellett nyugdíjba mennem, de végül minden áldozat megérte” – mondja Liz.

És hogy mi történt ezután? Csoda. Sem kemoterápiára, sem sugárkezelésre nem volt szükség! A rákot időben elkapták, és sikeresen eltávolították. 2019-ben hivatalosan is gyógyultnak nyilvánították, ma pedig már csak boldogan élvezi a második esélyt:

„Most már nem is vagyok remisszióban – gyakorlatilag meggyógyultam. Ez hatalmas dolog” – mondja meghatottan.

Liz története most a skót kormány „Be The Early Bird” kampányának zászlóvivője lett, amely arra figyelmeztet, mennyire fontos időben orvoshoz fordulni, ha valami szokatlant észlelünk.

„Három hétnél tovább tartó köhögés, furcsa csomók, hirtelen fogyás – ezek nem bagatell dolgok. Inkább nézzenek hülyének, de menj orvoshoz!” – tanácsolja Liz.

Ma már csak egy célja van: megélni minden pillanatot, amit az élet még tartogat számára.

„Második esélyt kaptam – és eszem ágában sincs elszalasztani” - zárta sorait a nagymama.

(VIA)

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu