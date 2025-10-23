„Óriási küzdelem zajlik le benne” – Leukémiával éli mindennapjait a 4 éves Zalán

2024 december 28-án, pont karácsony után kapta a szörnyű hírt egy magyar család, miszerint leukémiás Zalán. Ekkor gyökeresen felfordult az életük és a kisfiú sorsa is megpecsételődött.

Leukémiás Zalán a testvéreivel: a 2 éves Kornéllal és a 4 hónapos Benjáminnal Fotó: Olvasói fotó

Azóta rendszeres kórházi kezelések, kemoterápia és szigorú higiéniai előírások határozzák meg mindennapjaikat. Az édesapa beköltözött Zalánnal a hematológiára, még az édesanya otthon maradt két másik gyermekükkel. A négyéves Zalán megpróbáltatásait súlyosbította egy influenza, ami miatt a tüdejébe gombák alakultak ki.

„A szteroidtól fokozott étvágya van Zalánnak, felnőtt dupla adagokat eszik. Lassan a véghajrában vagyunk, az utolsó intenzív szakasz harmadik hetében járunk. A kemó dolgozik, láthatóak a mellékhatások, puffad, hamar elfárad, sokszor elmereng magában, néha fáj a feje, hasa, lába. Látjuk rajta, hogy óriási küzdelem zajlik le benne mind testileg, mind lelkileg. Ezek ellenére tudjuk, hogy meg fog gyógyulni, minden nap ezt mantrázzuk. Még 10 kezelés és várhatóan vége a legrosszabb rémálmunknak, jöhet a fenntartó rész” – mesélte anyukája a Remény alapítványnak.

A szülők mindent megtesznek a leukémiás Zalánért és két testvéréért, akikkel eltöltött minden pillanatért rendkívül hálásak. De nagy szükségük van mások segítségére. Ha szeretnéd támogatni Zalán gyógyulását a Remény Alapítványon keresztül megteheted.

Íme napjainkban a leukémiás Zalán