„Ez volt az utolsó csepp a számomra” – függöny mögött, elcsukló hangon tett vallomást a bíróságon az eltűnt Madeleine McCann édesanyja

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 20:30
Kate McCann is megjelent szerdán a bíróságon, hogy tanúvallomást tegyen azzal a lengyel nővel szemben, aki azt állítja magáról, hogy ő az eltűnt lánya, Madeleine McCann.
Az eltűnt Madeleine édesanyját egy függöny mögött vezették a tanúk padjához a Leicesteri Királyi Bíróságon, amikor tanúskodni kezdett a 24 éves lengyel állampolgár, Julia Wandelt, valamint a 61 éves Karen Spragg tárgyalásán.

Gerry és Kate McCann
Fotó: AFP

A 24 éves Wandeltet azzal vádolják, hogy közel három éven át zaklatta az 57 éves Kate McCann-t. Spragg ellen pedig egy rendbeli zaklatás miatt emeltek vádat, amely súlyos félelmet vagy szorongást okozott. A bíró kijelentette, hogy „teljesen megszokott”, hogy egyes tanúk függöny mögül tesznek vallomást, és ez „semmilyen módon nem vet árnyékot a két vádlott személyére”.

Madeleine édesanyja a bíróságon elmondta, hogy ugyanazt a mobiltelefonszámot használja 2007 előttől kezdve, amikor Madeleine eltűnt. Arra a kérdésre, hogy miért, így válaszolt: „Nem értek túl jól a technológiához”, majd hozzátette: „Nem gondoltam, hogy meg kellene változtatnom.”

Michal Duck ügyész arról kérdezte, hogy megnézték-e Wandelt fényképeit:

„Miután lehetőségük volt rá Gerryvel együtt, egyértelmű következtetésre jutottak, hogy ő nyilvánvalóan nem Madeleine?”

A halk hangon beszélő McCann így válaszolt:

„Igen. Egyértelmű volt számomra, hogy ő nem Madeleine.”

Duck ezt követően azt is megkérdezte tőle, válaszolt-e bármelyik üzenetre, amelyet Wandelt küldött. Az édesanya erre azt felelte: „Nem, nem akartam kapcsolatba lépni vele.

Ezután a bíróságon lejátszották Wandelt egyik zavaros hangüzenetét, amelyet Mrs. McCann telefonjára hagyott, és amelyben azt mondta: „Ne add fel a lányod keresését. Kérlek, ne utasíts el engem.

Majd arról kérdezték Madeleine édesanyját, hogy hallotta-e azt a hangüzenetet, amelyben Wandelt DNS-vizsgálatot kért tőle és férjétől, Gerrytől.

Azt kérdezte: „Volt önben bármilyen hajlandóság vagy vágy arra, hogy ezt megtegye?

Mrs. McCann így válaszolt:

„Ha őszinte vagyok, Julia hajthatatlan viselkedése miatt ez kezdett megviselni. Már majdnem hajlottam arra, hogy legyen DNS-teszt, csak hogy végre pontot tegyünk az ügy végére... de a fényképek alapján tudtam, hogy nem ő az.”

Mrs. McCannt arról is kérdezték, mikor szerzett tudomást arról, hogy Wandelt megpróbálta felvenni a kapcsolatot Amelie-vel is, Madeleine egyik fiatalabb testvérével. A 57 éves édesanya elmondta, hogy ekkor vette fel a kapcsolatot az Operation Grange nyomozóival, hozzátéve: 

Ez volt az utolsó csepp számomra, csak meg akartam védeni Amelie-t és Seant

– írja a DailyMail

