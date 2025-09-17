Kiszabadult a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja - visszatérhet a társadalomba a démoni férfi

Ma, szeptember 17.-én, szabadult a börtönből a Madeleine McCann egyetlen gyanúsítottja, Christian Brueckner. A német rendőrség attól tart, hogy a visszaeső megpróbálhat észrevétlenül eltűnni az országból. A 48 éves elítélt pedofil egy takaróval rejtette el az arcát, miközben rendőri kísérettel egy németországi menedékházba vitték, ahol szabadulása részeként szigorú szabályokat kell betartania. Brueckner továbbra is az egyetlen gyanúsított a nyomozók számára a brit kisgyermek Maddie eltűnésével kapcsolatban – írja a The Sun.

Kiszabadult a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja

Sötét bűnözői múltja miatt az ügyészek továbbra is potenciális veszélyt jelentenek a társadalomra. Szabadulása előtt valaki még arra is figyelmeztetett, hogy a nyilvánosságnak „számítania kell rá, hogy további bűncselekményeket fog elkövetni”. Annak érdekében, hogy Bruecknert nyomon lehessen követni, elektronikus címkével látták el. Állandóan viselnie kell, hogy a rendőrség nyomon tudja követni a mozgását. A készüléket új, állandó otthona körül három mérföldes sugarú körzetben geokerítéssel fogják ellátni. Ez azt jelenti, hogy a rendőrök azonnal riasztva lesznek, ha engedély nélkül elhagyja a területet.

Nincs elég bizonyíték Madeleine McCann-ügyébe

Bruecknert emellett kénytelen lesz leadni az útlevelét, és új, kormány által kiállított személyi igazolványt fog kapni. A rendőrök úgy vélik, ez segít majd korlátozni a gyanúsított mozgását Németországon kívül, ha valaha is megpróbálna elmenekülni. Az ügyészek azonban továbbra is aggódnak a szökés miatt, mivel még nem áll rendelkezésükre elegendő bizonyíték ahhoz, hogy Bruecknert Madeleine McCann-el kapcsolatos bűncselekménnyel vádolják. A bokacímkéje abban a pillanatban érvényét veszti, amint a szexuális bűnelkövető elhagyja a német határt.

A nyomozók attól is tartanak, hogy Brueckner a körülményei ellenére elmenekülhet Németországból, mivel nincs szüksége útlevélre ahhoz, hogy szabadon mozoghasson az európai kontinensen. A férfi mozgásának rendőrségi megfigyelésével kapcsolatos egyéb részletek továbbra sem tisztázottak.