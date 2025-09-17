Kiszabadult a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja - visszatérhet a társadalomba a démoni férfi

Ma, szeptember 17.-én, szabadult a börtönből a Madeleine McCann egyetlen gyanúsítottja, Christian Brueckner. A német rendőrség attól tart, hogy a visszaeső megpróbálhat észrevétlenül eltűnni az országból. A 48 éves elítélt pedofil egy takaróval rejtette el az arcát, miközben rendőri kísérettel egy németországi menedékházba vitték, ahol szabadulása részeként szigorú szabályokat kell betartania. Brueckner továbbra is az egyetlen gyanúsított a nyomozók számára a brit kisgyermek Maddie eltűnésével kapcsolatban – írja a The Sun.
Sötét bűnözői múltja miatt az ügyészek továbbra is potenciális veszélyt jelentenek a társadalomra. Szabadulása előtt valaki még arra is figyelmeztetett, hogy a nyilvánosságnak „számítania kell rá, hogy további bűncselekményeket fog elkövetni”. Annak érdekében, hogy Bruecknert nyomon lehessen követni, elektronikus címkével látták el. Állandóan viselnie kell, hogy a rendőrség nyomon tudja követni a mozgását. A készüléket új, állandó otthona körül három mérföldes sugarú körzetben geokerítéssel fogják ellátni. Ez azt jelenti, hogy a rendőrök azonnal riasztva lesznek, ha engedély nélkül elhagyja a területet.
Bruecknert emellett kénytelen lesz leadni az útlevelét, és új, kormány által kiállított személyi igazolványt fog kapni. A rendőrök úgy vélik, ez segít majd korlátozni a gyanúsított mozgását Németországon kívül, ha valaha is megpróbálna elmenekülni. Az ügyészek azonban továbbra is aggódnak a szökés miatt, mivel még nem áll rendelkezésükre elegendő bizonyíték ahhoz, hogy Bruecknert Madeleine McCann-el kapcsolatos bűncselekménnyel vádolják. A bokacímkéje abban a pillanatban érvényét veszti, amint a szexuális bűnelkövető elhagyja a német határt.
A nyomozók attól is tartanak, hogy Brueckner a körülményei ellenére elmenekülhet Németországból, mivel nincs szüksége útlevélre ahhoz, hogy szabadon mozoghasson az európai kontinensen. A férfi mozgásának rendőrségi megfigyelésével kapcsolatos egyéb részletek továbbra sem tisztázottak.
A megfigyelés azonban várhatóan a következő, októberre tervezett bírósági megjelenéséig érvényben marad, ahol egy másik ügyben tartanak kihallgatást, miszerint verbálisan bántalmazott egy rab kormányzót, amíg a börtönben volt.
Nagy-Britanniában a Metropolitan Police nyomozói még mindig azért küzdenek, hogy igazságot szolgáltassanak a McCann családnak 18 hosszú év után. Benyújtották a kérelmet, hogy kihallgathassák Bruecknert, és megpróbálhassák végre megoldani az ügyet.
A démoni férfi egy német börtönből szabadult, miután letöltötte büntetését egy 72 éves amerikai turista megerőszakolásáért Portugáliában. Ma jár le a nemi erőszakért kiszabott hétéves börtönbüntetése, így végre kiszabadulhat, hogy visszatérjen a társadalomba. Brueckner továbbra is az egyetlen gyanúsított Madeleine eltűnésében. Annak ellenére, hogy évekig vizsgálta Bruecknert, Hans Christian Wolters, a német ügyészség vezetője elismerte, hogy csapatának még mindig nincs elegendő bizonyítéka ahhoz, hogy vádat emeljenek az eltűnése miatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.