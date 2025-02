„Tudnom kell az igazságot!" – 17 év után megoldódhat az eltűnt Madeleine McCann rejtélye

Évente többezer gyerek tűnik el, akikről semmit sem tudni. A brit orvosszülők, Gerry és Kate Mccann gyermekének eltűnése mégis akkora médiafigyelmet kapott világszerte, mint talán bűnügy a 21. században még soha. Most összefoglaltuk, mit lehet tudni a rejtélyes Madeleine McCann-ügyről dióhéjban!

Madeleine McCann-t mai napig keresik a szülei Fotó: AFP

Madeleine McCann egy nyaraláson tűnt el

Madeleine Beth McCann brit kislány nem sokkal a negyedik születésnapja előtt, 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából. Maddie-t a földszinti hálószobában hagyták kistestvéreivel, míg szülei az apartmantól pár méterre lévő étteremben vacsoráztak a barátaikkal. A szülők és barátaik felváltva, félóránként ellenőrizték a gyerekeket, de mire az anyára, Kate McCann-re került a sor, Madeleine-nek nyoma veszett. A személyzet és a vendégei hajnalig keresték a kislányt, a hatóságok készültségbe helyezték a határőrséget és a repülőtér személyzetét, és önkéntesek százai csatlakoztak a következő napokban, hogy felkutassák a gyermeket, de hiába. A kis Maddie máig nem került elő.

Maddie-re egy pedofil csaphatott le Fotó: AFP

Egy német férfi az elsőszámú gyanúsított

A portugál hatóságok eleinte azt közölték, hogy a kislányt elrabolhatták, de még életben lehet, és szerintük Portugáliában tartózkodik. A brit rendőrség kutyák segítségével vizsgálta át McCannék lakását és bérelt autóját, ahol bizonyítékokat találtak arra, hogy a szülők keze is benne lehet a dologban. A portugál rendőrség tanúként hallgatta ki Kate McCannt, és egy nappal később a nyomozók gyanúsítottnak nyilvánították a házaspárt. Végül felfüggesztették a nyomozást és ejtették a vádakat a McCann család ellen. Az ügyben 2020-ban történt egy fordulat: a rendőrség azonosított egy 43 éves, német férfit, Christian B.-t, majd 2022 áprilisában Portugáliában hivatalosan is emberrablással gyanúsították meg, ám bizonyítékok hiányában a mai napig nem emeltek ellene vádat. Kiderült, hogy a férfi pedofil szexuális ragadozó, akit kislányok elleni bűncselekmények miatt ítéltek el korábban, és jelenleg is börtönben ül.