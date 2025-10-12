„Rendőr akart lenni” – Teljesült a biciklizés közben elhunyt hetedikes utolsó kívánsága

A kisfiú utolsó álma teljesült: tiszteletbeli rendőrré avatták, mielőtt lekapcsolták az életmentő gépekről. Az egész város gyászolja a bátor kisfiút, aki sisakot viselve is tragikus balesetet szenvedett. Teljesítették az utolsó kívánságát.

Teljesült a biciklizés közben elhunyt hetedikes utolsó kívánsága / Fotó: Pexels

Ez volt az utolsó kívánsága

Szívek ezrei remegtek meg, amikor kiderült: a 12 éves Raghav Shrestha utolsó kívánsága az volt, hogy rendőr lehessen. A minnesotai fiú álma végül valóra vált – ám a legfájdalmasabb körülmények között. A hetedikes kisfiút a Sartell-i rendőrkapitányság tagjai avatták fel tiszteletbeli rendőrré egy kórházi szobában, nem sokkal azelőtt, hogy családja könnyek között búcsút vett tőle.

Raghav biciklijével épp egy dombon száguldott le, amikor egy végzetes baleset miatt életveszélyes fejsérülést szenvedett, amely szívleálláshoz vezetett. Sisakot viselt, mégsem volt esélye. Barátja hívta a mentőket, ám csak egy véletlenül arra járó CPR-oktató segítségével sikerült időben megkezdeni az újraélesztést - írja a New York Post.

Minnesota boy, 12, who dreamed of becoming a cop made honorary officer after suffering fatal heart attack in bike crash https://t.co/QS84FqjqMv pic.twitter.com/xgRG3FTwtL — New York Post (@nypost) October 10, 2025

A kisfiút mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol több napos küzdelem után agyhalottnak nyilvánították. Családja fájdalma leírhatatlan, de azt mondják: büszkék arra, hogy ilyen bátor, tisztalelkű gyermeket nevelhettek, aki sosem akart ártani senkinek – még az állatoknak sem.

A közösség azóta adománygyűjtést indított a gyászoló család megsegítésére, amely már több tízezer dollárt hozott össze. A rendőrség pedig úgy emlékezik rá: „Ő volt a legfiatalabb és legbátrabb tiszt Sartell történetében.”