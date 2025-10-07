Lia baba rémálma egy apró dudorral kezdődött, most az életéért küzd

2024 májusában kezdődött a kis Lia és családjának rémálma. Az egyik reggel, egy apró dudor jelent meg az aprócska testén, amit anyukája vett észre, de akkor először még nem tűnt aggasztónak.

A babán egy apró dudor jelezte a bajt. / Fotó: Pexels

„2024.június 6-án, befeküdtünk a nyíregyházi Jósa András Oktató Kórházba, ahol elkezdődött Lia gyógyszeres kezelése. A kislányom propapronolt kapott, de a daganat továbbra is nőtt. Mivel a kezelés nem hozott gyors javulást, szeptemberben elutaztunk Budapestre a Heim Pál Gyermekkórházba. Ott kezdődött a részletesebb kivizsgálás” – mesélte az édesanya a Remény Alapítványnak.

Szeptemberre már az orvosok kiderítették, hogy nem hemangioma a baj, de a pontos diagnózist még nem tudták közölni az aggódó családdal. Lián október 2-án szövetvizsgálatot végeztek, öt nappal később már biztos volt: Lia egy ritka daganatos betegségben szenved, az alveolaris rhabdomyoszarkómában. Ennek hallatán értelemszerűen a család teljesen összeomlott.

Lia és szülei a kórház és az otthonuk között ingáznak, mivel megkezdődött a kemoterápiás kezelése. Ez anyagilag megterhelő a számukra. Ráadásul Lia bátyjáról is gondoskodni kell. A családfő rengeteget dolgozik, hogy mindenre is jusson, de még ígyis sokat kiesik a munkából.

„A kezelés első hete Liát nagyon megviselte, hányinger, étvágytalanság, kimerültség jellemezte az állapotát, majd fokozatosan felépült és két hét után javulás mutatkozott. 2024. december 2-án volt a 7. heti kezelése, amit nagyon nehezen viselt, étvágytalan volt és sokat aludt. December 6-án, pénteken hazaengedtek minket, de az otthonlét nem tartott sokáig, mert Lius belázasodott, így vissza kellett menni a kórházba. December 9-én állapotfelmérést végeztek és MRI vizsgálatot, amely altatásban történt. A diagnózis szerint Lius daganata jelentősen visszahúzódott” - részletezte az édesanya.

Ezt lett az apró dudorból

Kezelése külföldön folytatódott, 2025.04.24-én kezdődött és 06.04-én ért véget Bécsújhelyen. Minden héten volt kezelés 5 napig és minden nap altatásban. A kintlét megviselte Liát, mert altatás előtt 6 órával nem ehetett és 4 órával előtte nem ihatott, 1 órás altatásban volt minden nap, kivétel amikor kétszer MR vizsgálat volt, akkor ez 2 óra volt. A kezelések miatt vannak mellékhatások, olyan mintha meg lenne fázva, orrcsepp kell neki, mert be van csomósodva, porszívózni kell neki, illatokat nem fog érezni soha, mivel a nyálkahártyát tönkretette, illetve megállt az orrnövekedése, ilyen pici marad neki egészen pubertás korig.