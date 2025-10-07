„Láttam egy kiütést, majd percekkel később az életem forgott kockán” - Öt évig nőtt a daganat a fiatal nő torkában

Amikor Becky Bowes elment az orvoshoz egy kiütés miatt, nem is sejtette, hogy végül rákkal fogják diagnosztizálni. A 25 éves nő megdöbbent, amikor az orvos nem tudta levenni a tekintetét a nyakáról, majd rámutatott egy duzzanatra, ami valójában daganat volt. Bár akkora volt, mint egy golyó, öt éven keresztül nem vette észre. Ma már, amikor visszanézi a régi fényképeket, már csak a duzzanatot látja.

A daganat tönkretette Becky életét / Forrás: Pexels

A daganat tönkretette Becky életét

„Csak egy kiütés miatt mentem el, és pár percen belül az egész világom összeomlott” – kezdte Becky, aki jelenleg munkanélküli.

A fiatal nőnél 3-as stádiumú papilláris pajzsmirigy rákot diagnosztizáltak. Műtéten esett át, hogy eltávolítsák a pajzsmirigyét és 22 nyirokcsomót, amelyek közül 13 rákos volt. Sajnos mivel a daganatot hosszú ideig nem kezelték, az végül eljutott a tüdejéhez. Becky befejezte a kezeléseket, de később krónikus fáradtság szindrómát diagnosztizáltak nála, amely miatt naponta hosszú pihenőre van szüksége.

Ezen kívül jelentős súlygyarapodás is fellépett nála, ami komoly hatással volt a mentális egészségére. Mivel a duzzanat rejtett helyen volt, és nem okozott fájdalmat vagy kényelmetlenséget, nem volt oka arra, hogy ellenőrizze a nyakát. Becky most azt reméli, hogy a saját története figyelmeztetésként szolgál mások számára. Úgy véli, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy az emberek figyeljenek a nyakukon lévő rendellenességekre, akárcsak a mellek és a herezacskó esetében.

Ez az öt leggyakoribb rákos tünet a fiataloknál:

Duzzanatok és daganatok

Megmagyarázhatatlan fáradtság

Tartós fájdalom

Anyajegyek változása

Megmagyarázhatatlan súlyváltozás

I saw a doc about a rash then my life was on the line - please check your neck https://t.co/rYrqBjMCK2 — K.B. (@KB97783357) October 7, 2025

A diagnózisát megelőző időszakban Becky depresszióval küzdött – ami a papilláris pajzsmirigy rák egyik fő tünete. Antidepresszánsokat írtak fel neki, de ő állítja, hogy más vizsgálatok nem történtek, annak ellenére, hogy többször is jelezte, hogy a gyógyszerek nem segítenek. Ha ezek a tesztek el lettek volna végezve, szerinte a rák nem terjedt volna el, elkerülve a további kezeléseket, és esetleg javítva életminőségét.