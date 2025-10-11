„Nem tudok nélküle aludni” – A 8 éves iskolájában elhunyt Olivia, összetört a család

Nemrég megható fotókkal emlékeztek meg egy gyönyörű kislányról, aki alig nyolcéves korában hajtotta örök álomra a fejét egy szörnyű baleset következtében. Olivia Grace Huxter szerdán traumatikus esemény áldozata lett walesi általános iskolájában. Kórházba szállították, de tragikus módon az életét nem tudták megmenteni. Elhunyt Olivia vesztesége felfoghatatlan.

Baleset miatt elhunyt Olivia / Fotó: Pexels

„Gyönyörű, gyönyörű kislányom, nélküled nem tudok enni, nem tudok aludni” – zokogta Olivia-Grace édesanyja, Melanie.

A Daily Records szerint Olivia-Grace Ferndale-ben, Rhondda-ban lakott, és a rendőrség jelenleg a halottvizsgálat eredményére vár, hogy megállapítsa a halál okát. Egy családtag „szerencsétlen balesetről” beszélt az iskolában, de hangsúlyozta, hogy senki sem tehető felelőssé.

„Családként szeretnénk megköszönni mindenkinek a kedves üzeneteket és a szeretetet. Összetörtünk, és próbáljuk feldolgozni a történteket. Szeretnénk, ha az emberek tudnák, hogy senki sem hibás, és hogy ez egy szerencsétlen baleset volt."

A Penrhys Általános Iskola csütörtökön bezárta kapuit a tragédia miatt, de pénteken már újra megnyitotta.

A dél-walesi rendőrség képviselője kijelentette: A dél-walesi rendőrség nyomozást indított egy nyolcéves kislány hirtelen halála ügyében Ferndale-ben. Október 8-án, szerdán, nem sokkal 14 óra után a mentőket riasztották a ferndale-i Penrhys Általános Iskolába, ahol orvosi vészhelyzetet jelentettek. Mást egyelőre nem közöltek a tragédia kapcsán.

Íme a tragikus körülmények között elhunyt Olivia