Altatásban is érezte, hogy vele vannak: könnyfakasztó, hogy mit tett a hős tűzoltó az intenzíven - Videó

Élete legnagyobb harcát vívta meg Márta Rajmund. Az önkéntes tűzoltót hetekkel ezelőtt, október 1-jén műtötték meg, miután ritka agyalapi-mirigy daganatot állapítottak meg nála. A 30 éves férfinek olyan fájdalmai és küzdelmei voltak, amikből óriási erővel, kitartással tudott csak kikerülni. Erről írja most „betegségnaplóját”, a kisregényt, hogy másoknak is erőt adjon vele.
Rajmund szívét és lelkét is beletette önkéntes munkájába. Nyolc éven át, 2017-től teljes erőbedobással mentett életeket, a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként. Lelkileg épp padlón volt egy fájdalmas szakítás után, amikor nyáron jött az újabb mélyütés: agydaganata van és az élete a tét…
A tűzoltónak pillanatok alatt szertefoszlott minden terve és lepergett előtte az élete:
Aztán eljött a műtét napja, amely szerencsére sikeres volt: a 8 órás operációval a betegség 90 százalékát sikerült eltávolítani, a többi 10 százalék daganatrészt pedig rendszeresen figyelik az orvosok. Rajmund legyőzte a rákot, de ezt akkor nem tudhatta, ezért búcsúüzenetet írt a legjobb barátjának, és a volt, de számára örök szerelmének is.
A halál gondolata nem rémített meg. Inkább attól rettegtem, hogy elveszítem az emlékeim, olyan személyeket, akik fontosak nekem. Két személynek, az egyik legjobb barátomnak és Tinának írtam, hogy lehet elfelejtem a közös emlékeket. A pillanatokat, amiket megéltünk, és hogy mindjárt tolnak be a műtőbe. Le akartam írni az utolsó gondolataimat, hogy mennyire szeretem, hiszen nem tudtam, hogy mire fogok emlékezni
– idézte fel korábban Rajmund a Borsnak.
Bár hosszú felépülés vár még otthon rá, ahogy a műtét előtt a volt szerelméről, úgy a sorstársairól sem feledkezik meg. Nem bizony! A hős tűzoltó a beavatkozás előtt már elhatározta, ha túléli ezt a csatát, akkor elmeséli, mit élt át – testben és lélekben. Lelki mankót nyújtana a sorstársainak, hogy fel tudjanak rá készülni, mi várhat rájuk a diagnózisuktól kezdve. Egy könyvet ír, amit betegségnaplónak is szán. Azt az időszakot öleli körbe tragikus története, amikor kiderült, hogy daganatos, a lelki és fizikai megpróbáltatásokat, a műtét előtti és utáni, felépülési korszakát veti papírra. A beavatkozás után Rajmund a műhöz már hozzá is látott!
- Jegyzeteket irkálok a telefonomba, amiket a számítógépemen fogok rendesen összeírni és könyvvé formálni. Harmadikán lesz kész a szemüvegem, így addig nem akarom annyira terhelni a szememet. Ha épp jobban érzem magam, jegyzetelek, nem adom azért fel! – mondta határozottan a hős tűzoltó.
A könyvéből egy megható részletet is elárult. A férfi a hosszú műtétje után altatásban feküdt az intenzív osztályon, hogy a szervezetét ne érje sokkhatás a beavatkozás miatt. Miután felébredt a mélyaltatásból, a szeretteitől tudta meg, hogy a látogatáskor hihetetlen dolgot művelt.
Húsz percre beengedték őket hozzám az orvosok. Amikor már épp indulni akartak, beszéltek a dokival a kórtermem előtt, amikor ledermedtek. Mindegyik rám csatlakoztatott gép visított körülöttem. Az orvos rögtön rávágta, hogy nincsen semmi baj, csak valamiért elkezdtem felébredni. Valahol a tudatom alatt éreztem, hogy velem vannak és nem akartam, hogy elmenjenek, ezért elkezdhettem felébredni. Tényleg olyan erős vagyok, hogy még az altatásból is felkelek!
– zárta szavait büszkén a férfi.
A tűzoltó felépülése 8 hónapon át tart, és ez idő alatt nem dolgozhat, ezért a tűzoltótársai és a Boldogság Cseppek Alapítvány is gyűjtést szervezett neki.
Ha anyagilag támogatni szeretnéd Rajmund felépülését, akkor ITT megteheted.
Márta Rajmundról videónkat pedig itt nézheted meg:
