Altatásban is érezte, hogy vele vannak: könnyfakasztó, hogy mit tett a hős tűzoltó az intenzíven - Videó

Élete legnagyobb harcát vívta meg Márta Rajmund. Az önkéntes tűzoltót hetekkel ezelőtt, október 1-jén műtötték meg, miután ritka agyalapi-mirigy daganatot állapítottak meg nála. A 30 éves férfinek olyan fájdalmai és küzdelmei voltak, amikből óriási erővel, kitartással tudott csak kikerülni. Erről írja most „betegségnaplóját”, a kisregényt, hogy másoknak is erőt adjon vele.

A hős tűzoltó hatalmas célt tűzött ki maga elé, egy megható történetet is elárult róla / Fotó: Csányi Bence

Széthullott az élete a tűzoltónak

Rajmund szívét és lelkét is beletette önkéntes munkájába. Nyolc éven át, 2017-től teljes erőbedobással mentett életeket, a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként. Lelkileg épp padlón volt egy fájdalmas szakítás után, amikor nyáron jött az újabb mélyütés: agydaganata van és az élete a tét…

A tűzoltónak pillanatok alatt szertefoszlott minden terve és lepergett előtte az élete:

épp állásváltoztatásban volt, a betegség miatt már nem tudott kezdeni új munkahelyén,

így munkanélküliként várta az október 1-jei műtétet,

miközben végig a tűzoltóságon, bajtársaiból merített erőt, ez egyben elterelte a figyelmét a rá váró beavatkozásról.

Aztán eljött a műtét napja, amely szerencsére sikeres volt: a 8 órás operációval a betegség 90 százalékát sikerült eltávolítani, a többi 10 százalék daganatrészt pedig rendszeresen figyelik az orvosok. Rajmund legyőzte a rákot, de ezt akkor nem tudhatta, ezért búcsúüzenetet írt a legjobb barátjának, és a volt, de számára örök szerelmének is.

A halál gondolata nem rémített meg. Inkább attól rettegtem, hogy elveszítem az emlékeim, olyan személyeket, akik fontosak nekem. Két személynek, az egyik legjobb barátomnak és Tinának írtam, hogy lehet elfelejtem a közös emlékeket. A pillanatokat, amiket megéltünk, és hogy mindjárt tolnak be a műtőbe. Le akartam írni az utolsó gondolataimat, hogy mennyire szeretem, hiszen nem tudtam, hogy mire fogok emlékezni

– idézte fel korábban Rajmund a Borsnak.

Rajmund pokoli időszakon van túl / Fotó: Beküldött fotó

Nem adja fel, sőt!

Bár hosszú felépülés vár még otthon rá, ahogy a műtét előtt a volt szerelméről, úgy a sorstársairól sem feledkezik meg. Nem bizony! A hős tűzoltó a beavatkozás előtt már elhatározta, ha túléli ezt a csatát, akkor elmeséli, mit élt át – testben és lélekben. Lelki mankót nyújtana a sorstársainak, hogy fel tudjanak rá készülni, mi várhat rájuk a diagnózisuktól kezdve. Egy könyvet ír, amit betegségnaplónak is szán. Azt az időszakot öleli körbe tragikus története, amikor kiderült, hogy daganatos, a lelki és fizikai megpróbáltatásokat, a műtét előtti és utáni, felépülési korszakát veti papírra. A beavatkozás után Rajmund a műhöz már hozzá is látott!