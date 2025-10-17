"A férjem elkezdett szókimondó lenni – 11 hónappal később meghalt"

Egy férfi személyiségének megváltozása és fokozódó szarkasztikus megjegyzései végül egy halálos daganat tüneteinek bizonyultak. Felesége szinte már rá sem ismert, majd egy váratlan diagnózis teljesen felforgatta az életüket.

Eleinte szarkasztikus megjegyzések képében jelentkezett a férfi halálos betegsége Fotó: JustGiving

A szarkasztikus megjegyzések mögött egy halálos daganat állt

A 35 éves, brit Henry Barringer 2023 júniusában, egy családi nyaraláson vált egyre szarkasztikusabbá és nyersebbé felesége, a 38 éves Rebecca szerint.

Miután Henry súlyos migréneket és hányást kezdett tapasztalni, kórházba siettek vele, ahol egy CT-vizsgálat kimutatta, hogy agyában egy műthetetlen és gyógyíthatatlan daganat található. Azonnal sugárkezelést és kemoterápiát kezdett kapni, miközben szülei, a 65 éves Linda és a 64 éves Robert több ezer fontot fizettek azért, hogy daganatából mintát küldhessenek az Egyesült Államokba, remélve, hogy hozzáférhetnek egy olyan alternatív kezeléshez, ami megmentheti őt.

Végül Henry 2024 májusában hunyt el, mielőtt az eredmények megérkeztek volna, csupán 11 hónappal a diagnózisa után – hátrahagyva feleségét, Rebeccát, és 4 éves kisfiukat, Edwardot.

A család most másokon próbál segíteni

Halála óta Henry családja és barátai több ezer fontot gyűjtöttek, jótékonysági rögbimeccset rendezve az Agytumor Kutatás Alapítvány javára.

Körülbelül egy évvel Henry diagnózisa előtt, 2023 júniusában kezdtem észrevenni, hogy változik a személyisége. Fokozatosan egyre szarkasztikusabb és nyersebb lett, és ez 2023 májusában tetőzött, amikor Franciaországban nyaraltunk a barátainkkal és akkor 2 éves fiunkkal, Edwarddal. Ekkor vált igazán láthatóvá a változás

– emlékezett vissza Rebecca.

Többet veszekedtünk, mint korábban, és azon a francia nyaraláson már gonoszabb megjegyzéseket tett, olyan dolgokat mondott, amik teljesen idegenek voltak tőle. Már nem ismertem fel azt az embert, akihez hozzámentem. Nehéz volt mindezt feldolgozni. Henry tüneteinek következményeit kellett viselnem, miközben a kisfiunkról is gondoskodtam. Mindketten kimerültek voltunk, és nehezen értettük meg, mit is jelent pontosan az, hogy Henrynek agydaganata van.

A halálos diagnózis ellenére Rebecca szerint Henry eltökélt volt, hogy folytassa az életét. A kezelések után 2 hónapra visszatért az igazi énje, és a család reménykedett a jövőt illetően.

Soha nem akarta feladni, csak élni akart. Henrynek nagyon korlátozott kezelési lehetőségeket ajánlottak fel. Saját szememmel láttam, mennyire kiszámíthatatlanok az agytumorok, és hogy egyik pillanatról a másikra minden megváltozhat.

(Mirror)