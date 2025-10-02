Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
„Ez a nap a hála, az élet és az összefogás ünnepe” – készülnek a Transzplantáltak Világnapjára, a Bors is díjat kap!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 19:50
Megható programokkal, látványos fáklyás felvonulással és sporteseményekkel ünneplik a szervdonáció és transzplantáció világnapját október 11-én Budapesten. A Transzplantáció valóban életeket ment, mutatjuk hogyan!

„Erre készülünk már hónapok óta, ez a nap a hála, az élet és az összefogás ünnepe” – mondja Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány elnöke a közelgő Transzplantáltak Világnapja kapcsán. A MOM Sport Uszoda és Sportközpontban megrendezett esemény az életmentő beavatkozások hőseit ünnepli, és tiszteletét fejezi ki a donoroknak, hozzátartozóiknak, valamint az orvosoknak, ápolóknak, akik nap mint nap a szervátültetés sikeréért dolgoznak. 

Közeleg a transzplantáció világnapja, így fognak ünnepelni! (Fotó: Pexels, illusztráció) 

Egy közös cél: életeket menteni, íme a transzplantációs világnap!

A program egyik fő pillére az október 11-én, szombaton 10 és 12 óra között zajló sportesemény, amelyre már 9 órától lehet regisztrálni és nyíltan látogatható. Az uszodában úszóváltók versenyeznek, míg a sportpályán kispályás labdarúgó mérkőzések zajlanak, melyeken transzplantált sportolók, olimpikonok és az MLSZ SE neves játékosai is részt vesznek.

A sport az új élet szimbóluma ezeknek az embereknek. Az úszásban és fociban nemcsak teljesítményt látunk, hanem túlélést és újrakezdést is

– írja az esemény kapcsán Dr. Csisztu Zsuzsa, az esemény háziasszonya.

Az úszás 10–11 óráig tart, majd eredményhirdetéssel zárul, míg a foci 11–12 óra között zajlik, szintén díjátadóval a végén. Az érmeket Dr. Piros László, a Magyar Transzplantációs Társaság elnöke adja át, aki maga is elkötelezett híve a transzplantáció ügyének.

Az esemény egyik legmeghatóbb része idén is a fáklyás felvonulás, amely a résztvevők szerint minden eddiginél látványosabb lesz. A résztvevők ezzel a gesztussal tisztelegnek a donorok emléke előtt, és egyben ünneplik az összefogást, amely emberéleteket ment.

A nap során több díjátadó is zajlik:

  • A Pro Vita díj azokat ismeri el, akik szeretteik szerveit adományozták.
  • A Szent Kozma és Damján díjjal a transzplantáció érdekében végzett kiemelkedő munkát jutalmazzák.
  • A Média díjat 2020 óta adják át azoknak az újságíróknak, akik érzékenyítéssel, hiteles tájékoztatással támogatják a szervátültetés ügyét. Idén a Bors szerkesztősége kap díjat.

A Transzplantációs Alapítvány szervezésében megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a szervdonáció fontosságára, és növelje a társadalom tájékozottságát a transzplantációval kapcsolatban. A rendezvény védnöke a Magyar Transzplantációs Társaság, támogatója a Hegyvidéki Önkormányzat.

A szervátültetés életet ment, ez a valóság. Ez a különleges nap alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk és együtt ünnepeljünk mindazokkal akik érintettek a témában

– emelte ki Szalamanov Zsuzsa a Transzplantációs Alapítvány elnöke. 

 

