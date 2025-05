„Egy olyan közegbe kerültem, ahol folyamatosan motiváltak” – elképesztő, amit elért Velkey Ádám, kétszeres vesetranszplantált többszörös bajnok

Velkey Ádám tehát többszörös veseátültetett, Európa- és világbajnok. Számos arany, ezüst és bronzérmet szerzett többek között súlylökésben, gerelyhajításban, kislabdahajításban és sprintszámokban, gyakran új világ és Európa csúcsokat állítva fel. A magyar csapat legeredményesebb sportolója volt, többször is. Teljesítményét Pest Megye, Cegléd és az M4 Sport is elismerte. 2024-ben ismét nagy sikert aratott, amikor a lisszaboni Európa-bajnokságon súlylökésben és 100 méteres síkfutásban is aranyérmet nyert.

Ádám átveszi az év speciális sportolója díjat a Ceglédi Sportgálán, 2025 márciusában (Fotó:olvasói)

Ádám tehát Pest vármegye legjobb speciális sportolója. Eredményei és példamutató küzdeni akarása továbbra is kiemelkedő a magyar sport történetében.

Nem először vehettem át az év speciális sportolója - díjat a Ceglédi Sportgálán, de ugyanolyan örömmel és büszkeséggel töltött el, mint a legelső alkalommal. Köszönöm, Cegléd! Nagyon köszönöm az edzőmnek, Ecseki Dánielnek hogy mindvégig mellettem állt és fogta a kezem, motivált és soha nem hagyta, hogy feladjam.

- teszi hozzá Ádám akit Cegléd városa saját hőseként ünnepel.

Számomra a sport az új élet lehetőségét jelenti, amely segít megőrizni a testi-lelki egészségemet, és erőt ad a mindennapokhoz. Motivációt adnak a kitűzött céljaim, a támogató közösség és az a tudat, hogy példát mutathatok másoknak is.

- zárja gondolatait Ádám.

Az edzésnek még messze nincs vége. A következő cél már ki van tűzve: a 2025 augusztusi világbajnokság, amelyre teljes erőbedobással készül.