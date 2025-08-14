A legkisebb magyar hősök Drezdába mennek– kezdődik a Szervátültetettek Világjátéka!

A hétvégén rajtol a Szervátültetettek Világjátéka, ahová a világ minden tájáról érkeznek sportolók, hogy bizonyítsák: a transzplantáció után is lehet teljes, aktív életet élni. Idén Drezda lesz a világjátékok központja. A magyar válogatottban idén is ott lesznek a legfiatalabb indulók, akik úszásban, futásban, ugrásban, asztaliteniszben és teniszben mérik össze erejüket a nemzetközi mezőnnyel.
A felkészülés hosszú és kitartó munkát igényelt, amihez rengetegen nyújtottak segítséget. Edzők, támogatók, önkormányzatok, jótékonysági közösségek és szakemberek teremtették meg a sikeres szereplés feltételeit. Kiemelt szerepet vállalt a Magyar Szervátültetettek Szövetsége, valamint a Trappancs úszóiskola, ahonnan több sportoló is indul a világjátékokon.
Holnap reggel elutazunk Drezdába Danival, aki már több hete készül az útra. Vele tart Patrik is, valamint két kislány – ők négyen az úszásban fognak versenyezni. Rajtuk kívül három fiú indul majd tenisz, asztalitenisz és atlétika sportágakban. Úgy érzem, nagyon felkészültünk: augusztus 9-én volt az ünnepélyes eskütétel a Sportok Házában. Mindenki izgatottan, de egyben feszülten is várja a megmérettetést.
– meséli Törökné Horváth Ildikó, aki kisfiának, Daninak adományozta a veséjét, most pedig érte izgul a világbajnokság előtt.
A mezőny erősnek tűnik, a kislányok és a kisfiúk külön versenyeznek majd. Úgy tudom, hogy az olaszokkal és az ausztrálokkal együtt fognak veesenyezni. Csak gyerekek indulnak a futamban.
– teszi hozzá.
Még nem látjuk a rajtlistát, azonban Dani nagyon készült, és kifejezetten érmet szeretne szerezni.
– zárja gondolatait a lelkes anyuka.
A gyerekek mögött ott állnak a családok is, akik mindennapi támogatásukkal biztos hátteret adnak, miközben a fiatal sportolók a legnagyobb bizonyítékai annak, hogy a csodák nem csak a mesékben születnek. A medencében, a pályán és a mindennapokban egyaránt megmutatják: a szervátültetés életet ment, például az övékét, a kis bajnokokét, akik a héten már elindulnak Drezdába.
A Szervátültetettek Világjátéka egy héten át tart, és a sport mellett fontos társadalmi üzenetet hordoz, felhívja a figyelmet a szervadományozás fontosságára, és inspirációt nyújt mindazoknak, akik még a gyógyulás útján járnak.
Ildikó és Dani történetét az alábbi videóban láthatjátok!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.