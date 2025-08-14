A legkisebb magyar hősök Drezdába mennek– kezdődik a Szervátültetettek Világjátéka!

A hétvégén rajtol a Szervátültetettek Világjátéka, ahová a világ minden tájáról érkeznek sportolók, hogy bizonyítsák: a transzplantáció után is lehet teljes, aktív életet élni. Idén Drezda lesz a világjátékok központja. A magyar válogatottban idén is ott lesznek a legfiatalabb indulók, akik úszásban, futásban, ugrásban, asztaliteniszben és teniszben mérik össze erejüket a nemzetközi mezőnnyel.

Ők a legfiatalabbak, akik idén részt vesznek a Drezdai Szervátültetettek Világjátékán. Úsznak, futnak, ugranak, asztaliteniszeznek és teniszeznek, és minden mozdulatuk bizonyítja, hogy az életben mindig van új esély. (Fotó: Magyar Szervátültetettek Szövetsége, és Trappancs Egyesület)

A legfiatalabb transzplantáltak is indulnak a Drezdai világjátékokon!

A felkészülés hosszú és kitartó munkát igényelt, amihez rengetegen nyújtottak segítséget. Edzők, támogatók, önkormányzatok, jótékonysági közösségek és szakemberek teremtették meg a sikeres szereplés feltételeit. Kiemelt szerepet vállalt a Magyar Szervátültetettek Szövetsége, valamint a Trappancs úszóiskola, ahonnan több sportoló is indul a világjátékokon.

Holnap reggel elutazunk Drezdába Danival, aki már több hete készül az útra. Vele tart Patrik is, valamint két kislány – ők négyen az úszásban fognak versenyezni. Rajtuk kívül három fiú indul majd tenisz, asztalitenisz és atlétika sportágakban. Úgy érzem, nagyon felkészültünk: augusztus 9-én volt az ünnepélyes eskütétel a Sportok Házában. Mindenki izgatottan, de egyben feszülten is várja a megmérettetést.

– meséli Törökné Horváth Ildikó, aki kisfiának, Daninak adományozta a veséjét, most pedig érte izgul a világbajnokság előtt.

A mezőny erősnek tűnik, a kislányok és a kisfiúk külön versenyeznek majd. Úgy tudom, hogy az olaszokkal és az ausztrálokkal együtt fognak veesenyezni. Csak gyerekek indulnak a futamban.

– teszi hozzá.

Még nem látjuk a rajtlistát, azonban Dani nagyon készült, és kifejezetten érmet szeretne szerezni.

– zárja gondolatait a lelkes anyuka.

A gyerekek mögött ott állnak a családok is, akik mindennapi támogatásukkal biztos hátteret adnak, miközben a fiatal sportolók a legnagyobb bizonyítékai annak, hogy a csodák nem csak a mesékben születnek. A medencében, a pályán és a mindennapokban egyaránt megmutatják: a szervátültetés életet ment, például az övékét, a kis bajnokokét, akik a héten már elindulnak Drezdába.