"Az orvos csak a pénzre hajtott" – 18 hónapig szenvedett az édesanya az elfuserált műtét után, majd bekövetkezett a tragédia

Egy 32 éves, háromgyermekes brit édesanya, Shannon Meenan-Browse halála sokakat megdöbbentett. A tragédia azok után következett be, hogy a fiatal nő másfél éven át éhezett gyomorszűkítő műtétjét követően, melyet Törökországban végeztek el rajta. Shannon 2023 augusztusában hunyt el, viszont édesapja, Shane a mai napig nem tudja feldolgozni lánya elvesztését. A gyászoló apa kiemelte: gyermeke orvosi műhiba miatt vesztette életét, habár a boncolás hivatalos eredményére a mai napig várnak.

Tragédia: orvosi műhiba okozta a háromgyermekes anya halálát

Az egész egy rémálom volt. Az orvos már a kezdetek kezdetén csak a pénzre hajtott. Mikor megkapta azt, legyezőszerűen szétterítette az orra előtt a pénz, majd összecsukta, zsebre tette, és utána írta be őt a műtétre. Onnantól pedig minden lejtőre került

– emlékezett vissza Shane, kiemelve: Shannonnak már a kórházban fájdalmai voltak, de mivel a nővérek nem beszéltek angolul, nem kapott semmi fájdalomcsillapítót.

Az első tünetetek az operációt követő hat hét múlva jelentkeztek – írja a TheSun.

Minden alkalommal, amikor evett valamit, kihányta. Később már mindent, amit ivott is, az is kihányta. Egy török sebész azt tanácsolta neki, térjen vissza a folyékony étrendhez, de semmi nem segített. A rosszullét csak folytatódott. Egyre rosszabb lett. Már annyira legyengült, hogy segítenem kellet neki járni, mert a lábából is kiment az erő. A foga elkezdett rothadni az állandó hányástól. Végül már csak a kanapén feküdt egész nap.

18 hónappal a műtét után bekövetkezett a tragédia

Shannont a halála előtt öt héten át intenzív osztályon kezelték, azonban szervei felmondták a szolgálatot. Elvesztése az egész családot megrendítette, legfiatalabb gyermeke még csak négyéves volt, és nem értette, hová tűnt az édesanyja. Ma már a legfényesebb csillagként emlegetik őt az égen.

Shannon halála után nyolcszor próbáltam meg eldobni a saját életem. Azt hittem, ez az egyetlen módja, hogy elengedjem a fájdalmat. Azt gondoltam, ha meghalok, újra találkozhatok vele, és talán visszatérek. Nem gondolkoztam. Haragudtam az egészségügyi rendszerre, haragudtam Törökországra. Haragudtam. Nem értettem, miért kellett a lányomnak ilyen fiatalon meghalnia

– vallotta be a mai napig gyászoló apa.