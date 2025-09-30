„Muszáj volt megerősödnünk” – Műtik Herceg Dávid kislányát, sokat sírtak a szülők

Herceg Dávid a „Ki vagy te valójában” podcast legújabb előzetesében megosztotta a hallgatókkal, milyen nehézségekkel szembesült kislánya, Sarah születése után. A család döbbenete hatalmas volt, amikor kiderült, hogy a kislány egyik szeme nem fejlődött ki, és az orvosok sem tudtak teljes képet adni a helyzetről. Viszont úgy tűnik, a remény felcsillan, hiszen műtét vár a gyermekére.

Herceg Dávid családja nem adja fel a kislányért vívott küzdelmet (Fotó: Sárosi Zoltán)

Herceg Dávid kislánya szembetegséggel született

„Na jó anyuka, ne aggódjon, behívunk akkor egy gyermekorvost. Bejött az orvos, nézegette, mérte, és mondta, hogy ilyennel még nem találkozott, nem tudta neki kinyitni a szemét, és az izmokat sem úgy érezte, mint a bal szeménél” – idézte a drámai pillanatot Dávid.

A helyzet súlyosságát csak fokozta a diagnózis:

Kiderült, hogy nem fejlődött ki neki a szeme, sőt, azt a hírt kaptuk, hogy nincs ott szeme

– vallotta be az édesapa. A szülők döbbenete hatalmas volt, de a remény sem veszett el. Sarah most Budapesten várja a műtétjét, és a család nagyon bízik abban, hogy az orvosi beavatkozás sikeres lesz.

„Műtétje lesz Sarahnak, most Budapesten, és nagyon jót várunk tőle” – mondta Dávid, kiemelve a bizakodást.

100%-os sosem lesz a látása

A műtét célja, hogy Sarah mindenféle segítség nélkül tudjon majd élni, ne szoruljon senkire, de az is biztos, hogy teljes felépülés nem várható. “Funkcionális látása lehet, ami azt jelenti, hogy nem lesz száz százalékos, de tud olvasni, írni, nem kell mankó, semmi hozzá, teljes életet tud élni” – hangsúlyozta az énekes. A nehézségek ellenére Herceg Dávid és felesége igyekeznek erősnek maradni a másik gyermekük miatt is.

„Nagyon-nagyon jól kezeli Noah, annak ellenére, hogy nagyon sokat látott bennünket sírni. Noah miatt is muszáj volt megerősödnünk. Van még egy fiunk, aki miatt boldognak kell lennünk” – tette hozzá Dávid, kiemelve a család összetartását és a testvéri kötelék erejét.

Herceg Dávid kislánya még élhet teljes életet (Fotó: TV2)

Sosem adják fel a reményt

A vallomás, amelyet a podcast előzetesében tett, már most komoly visszhangot váltott ki a hallgatók körében. A nyilvánosság előtt ritkán beszélnek ilyen személyes és drámai pillanatokról, így Dávidék története sokakat megérintett. A szülők elszántsága és reménye, hogy Sarah teljes életet élhessen, minden nehézség ellenére is példaértékű.