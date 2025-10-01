„Félek, hogy itt halunk meg!” – Ráomolhat a háztető a sátai családra: az életük a tét

Sokáig próbálta Tóth Andrea saját erőből megoldani, hogy az otthonuk háztetőjét megjavíttassa, de sajnos anyagilag így is nehéz helyzetben vannak. A beteg édesanya egyedül neveli a 14 éves gyermekét, akivel nemrég egy közös posztban kértek segítséget. Ha valaki nem siet a sátai család megsegítésére, bármelyik pillanatban rájuk omolhat a háztető.

A sátai család: Sanyi és édesanyja, Andrea / Fotó: Beküldött fotó

Nehéz helyzetbe került a sátai család

Megszégyenülve érzi magát Andrea, amiért segítséget kér, de tudja, hogy ez az utolsó esélyük. Az édesanya Ózdhoz közel, Sáta községben él a 14 éves fiával, Sanyikával. Az asszony 12 évvel ezelőtt bántalmazó kapcsolatban élt Sanyika apjával, amikor úgy döntött, ennek véget vet. Mentette magát és egyszem gyermekét. Az asszony azóta egyedül neveli Sanyit, és sajnos nem könnyű az életük, hiszen Andreának kevés pénzből kell az asztalra ételt tennie.

A faluban közmunkát végzek. Ebből és a családi pótlékból élünk, összesen 142 ezer forint jut egy hónapra. Sanyika az iskolában eszik napközben, csak este eszünk együtt. A pénzünket nagyon be kell osztani.

– mutatott rá az anyuka. A sátai család helyzetét nehezíti, hogy az édesanya betegséggel küzd. Andrea orvosról orvosra jár, legutóbb pedig a kórházban kötött ki.

"Nagyon beteges vagyok, 32 éves korom óta nem vagyok jól… Évekkel ezelőtt sztrókot kaptam, a fél oldalam lebénult, magas vérnyomással küzdök és cukorbeteg is vagyok. Naponta négyszer adom be magamnak az inzulint. Legutóbb két hétig kórházban voltam a lábaim miatt" – panaszolta szomorúan a most 52 éves édesanya.

Ilyen a tető a padlásról nézve. Kész életveszély! / Fotó: Beküldött fotó

Nagy bajban vannak

Igyekeznek meghúzni a nadrágszíjat, nehezen jönnek ki minden hónapban. Arra már végképp nem futja, hogy a tetőt megcsináltassák, pedig beázik és a vége az lesz, hogy egyszer ráomlik a házra.

A háztető nagyon rossz állapotban van. Lyukas, a viharok tönkre tették és folyik be rajta a víz. A szél megrongálta, letépte a cserepeket, sok helyen a lécek összetörtek, a gerenda összeroggyant. Ha ez nem elég, amikor kint szakad az eső, bent is tiszta víz minden. Lavórba gyűjtjük a vizet, rongyokat helyezek a földre, hogy felszívja a beázást. Ilyen rossz a helyzet!

– mondta elkeseredetten az asszony.