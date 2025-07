“13 évesen édesanya, 31 évesen nagymama lettem – de nem bánom!”

Kétségtelenül gyorsan kellett felnőni annak a lánynak, aki 13 évesen vált anyukává. A tini mami számára azonban az első gyerkőc érkezésével sem lassított az élet: hamarosan jött az újabb és újabb baba. 21 évesen már három gyermeket nevelt, a harmincas éveit elérve pedig belekóstolhatott a nagymamaság örömeibe is. Sokan támadták emiatt az elmúlt lassan két évtizedben: a többség szerint ugyanis egy kamaszlány – aki gyakorlatilag maga is kisgyermek még – nem állhat készen az anyaságra. Michele azonban úgy érzi, megtett minden tőle telhetőt, hogy felnevelje a gyerekeit.

Michele szerint az, hogy kamaszként született gyereke, még nem jelenti azt, hogy rossz anya lenne Fotó: YouTube

“Azzal, hogy ilyen fiatalon született lányom, mintha együtt nőttünk volna fel. Úgy tanultam meg, mi az élet, hogy közben a lányaimat neveltem arra, hogyan váljanak független személyekké” – magyarázta a Truly kamerái előtt a most 31 éves Michele, akinek az első lánya 13 éves korában született. Mára négy gyermek (Alecia, Arianna, Addyson és Aliyah) édesanyja. Azzal pedig, hogy legidősebb csemetéje, Alecia 17 évesen teherbe esett, majd világra hozta a gyermekét, Michelle nem csak fiatal anyukává, de fiatal nagymamává is vált.

Nem gondoltam, hogy a harmincas éveimre nagymama leszek, de igazi áldás

– jelentette ki a fiatal nő, akit eleinte természetesen sokkolt legidősebb lányának terhessége, de ennek ellenére természetesen mindenben támogatta őt, sőt, a terhesség még közelebb hozta őket egymáshoz.