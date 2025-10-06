Hatgyermekes édesapa egyik pillanatról a másikra elnémult – szívszorító történet

Egy szívszorító történet rázta meg Amerikát: egy hatgyermekes édesapa, volt tengerészgyalogos és rendőr, Kenny Thorley egy hirtelen szívroham után elvesztette a beszédképességét – ám humorát és életkedvét azóta sem. Szívszorító történet következik.

Szívszorító harcot vív az apa.

Fotó: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock

Az 51 éves férfi tavaly januárban szenvedett el súlyos szívrohamot, amelynek következtében agya 45 percen át oxigén nélkül maradt. Az orvosok anoxikus agysérülést diagnosztizáltak, amely megfosztotta őt attól, hogy beszélni, járni vagy nyelni tudjon.

Kenny, aki korábban életvidám, vicces és közösségi ember volt, ma egy iPad segítségével kommunikál, valamint jelnyelvet és arckifejezéseket használ.

„Ez drasztikus változás volt mindannyiunk számára”

– mesélte lánya, Madisen Franklin a People magazinnak.

Szívszorító, ami ezután történt

A család azóta is hihetetlen összefogással segíti őt. Madisen, aki a legidősebb a hat gyermek közül, kilenc hónapon át szervezte testvérei életét, miközben édesanyja Kenny mellett volt a kórházban.

Kenny korábban a tengerészgyalogságnál szolgált, majd 20 évet töltött a rendőrségnél, mielőtt 2021-ben nyugdíjba vonult, hogy a helyi középiskolában diákokat mentoráljon. A szívroham után azonban kénytelen volt feladni imádott munkáját – és újra tanulni az élet minden mozzanatát.

A férfi naponta öt alkalommal vesz részt neurológiai rehabilitáción, ahol újra tanul járni, beszélni és nyelni. Táplálását egy csövön keresztül oldják meg, ám lelke és hite töretlen.

„Apukám hangját hallani mindig az életünk része volt. Most minden nap azért imádkozunk, hogy egyszer újra megszólalhasson”

– mondta lánya. A felesége, akivel 30 éve házasok, minden nap mellette van, és a gyerekek próbálják betölteni a csendet, amit az apjuk hangja hagyott maga után.

Kenny humorérzéke azonban sértetlen maradt. Lánya videói, amelyeken apja iPaden gépelt üzenetekkel vagy arckifejezésekkel viccelődik, több millió ember szívét érintették meg a TikTokon.

„Apukám szeretete tartotta össze a családunkat, és még most is ő ad erőt nekünk”

– mesélte Madisen.

„Megtanította, hogy egy mosoly vagy nevetés a legnehezebb napokon is csodákra képes.”

A család most együtt készül arra, hogy Kenny és felesége hozzájuk költözzön, hogy könnyebb legyen a mindennapi gondozás. A rehabilitáció költségei, az orvosi eszközök és gyógyszerek hatalmas terhet jelentenek számukra, de az összetartás mindennél erősebb.