Szívszaggató hír jött: túl fiatal volt, agysérülésbe halt bele az Arsenal tehetsége

21 éves korában meghalt az Arsenal akadémiáján nevelkedett Billy Vigar. A focista egy mérkőzésen súlyos agysérülést szenvedett. A Chichester City FC támadója múlt szombaton a lépett pályára kezdőként a Wingate and Finchley elleni bajnokin, amikor sérülést elszenvedett.

Gyászba borultak a szívek, az Arsenal is búcsúzik / Fotó: Freepik

Bár a baleset részleteiről keveset tudni, a hírek szerint a játékos nekiesett egy betonfalnak. Vigar olyan súlyosan megsérült, hogy mesterséges kómába helyezték. Kedden műtéten kellett átesnie, de végül sajnos nem tudták megmenteni az életét. Családja megrendítőnek tartja, hogy a baleset pont akkor történt, amikor Vigar azt csinálta, amiért élt - írja a BBC.

Vigar 2017 decemberében csatlakozott az Arsenal akadémiájához 14 éves korában, majd 2022 júliusában profi szerződést kötött a klubbal. Később kölcsönben szerepelt a Derby Countyban, ahol az U21-es csapatban jutott szerephez. Ezután játszott az Eastbourne Borough, majd a Hastings United csapataiban, később a Chichesterhez szerződött.

Billy Vigart gyászolja az Arsenal

Az Arsenalt is lesújtotta a hír, így búcsúztak a tragikus sorsú focistától: