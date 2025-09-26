Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Szívszaggató hír jött: túl fiatal volt, agysérülésbe halt bele az Arsenal tehetsége

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 06:35
ArsenaltVigar
A család nehezen dolgozza fel, hogy éppen játék közben történt meg a legrosszabb. Gyászol az Arsenal is.
Bors
A szerző cikkei

21 éves korában meghalt az Arsenal akadémiáján nevelkedett Billy Vigar. A focista egy mérkőzésen súlyos agysérülést szenvedett. A Chichester City FC támadója múlt szombaton a lépett pályára kezdőként a Wingate and Finchley elleni bajnokin, amikor sérülést elszenvedett.

Búcsúik az Arsenal
Gyászba borultak a szívek, az Arsenal is búcsúzik / Fotó: Freepik

Bár a baleset részleteiről keveset tudni, a hírek szerint a játékos nekiesett egy betonfalnak. Vigar olyan súlyosan megsérült, hogy mesterséges kómába helyezték. Kedden műtéten kellett átesnie, de végül sajnos nem tudták megmenteni az életét. Családja megrendítőnek tartja, hogy a baleset pont akkor történt, amikor Vigar azt csinálta, amiért élt - írja a BBC.

Vigar 2017 decemberében csatlakozott az Arsenal akadémiájához 14 éves korában, majd 2022 júliusában profi szerződést kötött a klubbal. Később kölcsönben szerepelt a Derby Countyban, ahol az U21-es csapatban jutott szerephez. Ezután játszott az Eastbourne Borough, majd a Hastings United csapataiban, később a Chichesterhez szerződött.

Billy Vigart gyászolja az Arsenal

Az Arsenalt is lesújtotta a hír, így búcsúztak a tragikus sorsú focistától:

 

