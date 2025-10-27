„Az anyám követeli, hogy változtassam meg a lányom nevét, mert a múltjára emlékezteti”

Egyes szülők titokban tartják leendő babájuk nevét egészen a születésig, míg mások már a terhesség alatt nyíltan megosztják azt közelebbi-távolabbi ismerőseikkel is. Nincs erre jó vagy rossz módszer, ám egy édesanya most megmutatta, hogyan képesek mások befolyásolni a döntéseinket saját sötét múltjuk miatt.

A nagyszülők sötét múltja árnyékolja be az újszülött csecsemő nevét Fotó: Pexels.com

Sötét múlt miatt követelik a nagyszülők, hogy nevezzék át az unokájukat

Egy 26 éves nő a Redditen számolt be arról: a szüleiu ragaszkodnak gyermeke nevének megváltoztatásához.

Most szültem meg a kislányomat, Annabelle-t. Előtte nem árultam el senkinek a nevét, mert korábban az egyik családtagom ellopott egy babanevet, és abból hatalmas vita lett. Anyám nagyon szerette volna tudni, de eltökélt voltam, hogy titokban tartom.

Ezután elmagyarázta, hogy a szülei is bent voltak a szülésnél, és az anyja finoman rákérdezett a baba nevére, amikor eljött az idő, hogy aláírják a születési anyakönyvi kivonatot. Ekkor az újdonsült édesanya elárulta, hogy kislánya az Annabelle nevet kapja.

Elfehéredett, és apám sem tűnt túl vidámnak, végül azt mondta, szereti a nevet. Anyám pár perccel később távozott, mondván, nem érzi jól magát. Azt mondta, pár nap múlva átjön segíteni a babával

- írt a Redditen az édesanya.

A nő hozzátette, hogy ezután az anyukája nem beszélt vele, pedig azelőtt minden nap többször is kommunikáltak. Tanácstalanul kérte a testvérét, Emilyt, hogy járjon utána a hirtelen csendnek:

Amikor megérkezett, elmondta, hogy hallotta, amint anyu és apu veszekedtek. Kiderült, hogy apu körülbelül tíz évvel ezelőtt megcsalta anyut egy Annabelle nevű kolléganőjével.

Amikor az édesapja megtudta, hogy Emily hozzá készül, ő is átjött, és megkérdezte, volna-e bármilyen esély arra, hogy megváltoztassa Annabelle nevét - írja a Mirror.

Azonban a 26 éves édesanya megtagadta apja kérését:

Apu könyörgött, hogy gondoljam meg, mert anyu már csomagol és a nővéréhez készül. Megmondtam neki, hogy nem változtatom meg a nevét, mert ez a név rengeteget jelent nekem és a férjemnek.

A hozzászólásoknál többen is megosztották a véleményüket. Egyikük azt írta: „Nincs igazad, készülj fel arra, hogy a lányod fogja viselni ennek a döntésnek a következményeit!”