„A feleségem megcsalt a főnökével – én pedig feleségül vettem a lányát”

Egy hosszú Reddit-bejegyzésben a 35 éves férfi elmagyarázta a helyzetet, és először azt tisztázta, hogy jelenlegi feleségével csupán 11 év van köztük, hozzátéve: „Nem vagyok elég idős ahhoz, hogy az apja lehessek.” Elmondása szerint közel egy éve házasok, és „minden nagyszerű”, de volt felesége szerint „ez őrültség”.

Fotó: freepik.com

A férfi azzal kezdte a sztoriját, hogy első feleségével az egyetemen ismerkedett meg, és a diploma megszerzése után összeházasodtak, egy évvel később pedig megszületett a lányuk. Gyakran veszekedtek, de ő ezt annak tudta be, hogy első gyermeküket nevelik.

A férfi így fogalmazott:

„Visszatekintve most már látom, hogy egyértelműek voltak a jelek a viszonyra, de amikor H [így utal első feleségére] azt mondta, hogy tovább kell bent maradnia dolgozni, én tényleg elhittem neki. Akkoriban többet keresett, mint én, így azt hittem, hogy azért dolgozik sokat, hogy anyagilag támogassa a családot. Ráadásul én vállaltam a vezető szerepet a gyerek körüli teendőkben, így sok minden felett elsiklottam, amit mások talán észrevettek volna.”

Majd hozzátette:

„Most bután hangzik, de akkor nem bántam, hogy H távol tölt időt tőlem és a lányunktól, mert azt hittem, csak azt szeretné, hogy a gyerekünk jobb eséllyel induljon az életben, mint ahonnan mi jöttünk.”

A férfi szerint bár másokat talán zavart volna, ha a feleségük sokat beszél a főnökéről, ő „megbízott” a feleségében és a főnökben is, mivel korábban már találkozott vele, tudta, hogy nős és családja van. Azt is megemlítette, hogy a főnök felesége rákbeteg volt, így azt gondolta: „őrültségnek tűnt az egész, mert ki csalná meg a feleségét, ha az rákos?”

Ezután részletesen elmesélte, hogyan tudta meg, hogy a felesége megcsalja, és hogyan ismerkedett meg a második feleségével ennek kapcsán.

„Korábban már találkoztam a mostani feleségemmel – nevezzük S-nek –, így amikor egy nap ott várt az épületünk előtt, miközben épp a lányomat hoztam haza az iskolából, tudtam, ki ő. De a hír a viszonyról így is nehéz volt”

– árulta el.

„Viszont hinnem kellett neki, mert S képeket és üzenetekről készült képernyőfotókat hozott, amelyek között voltak olyanok is, amik nagyon csúnyákat mondtak rólam és S anyjáról. Ezután szembesítettem H-t, aki nem is tagadta, azon az estén elment, és egyébként egy szót sem szólt a gyerekünkről, amikor kisétált az ajtón.”

Elmondása szerint felesége „néhány hónapon belül” összeköltözött a főnökével. A válás lezárása után – mint mondta – „semmit nem hallottam felőle azon kívül, hogy néhányszor nemet mondott, amikor gyerektartást kértem tőle”.