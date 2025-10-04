„A feleségem megcsalt a főnökével – én pedig feleségül vettem a lányát”

Egy hosszú Reddit-bejegyzésben a 35 éves férfi elmagyarázta a helyzetet, és először azt tisztázta, hogy jelenlegi feleségével csupán 11 év van köztük, hozzátéve: „Nem vagyok elég idős ahhoz, hogy az apja lehessek.” Elmondása szerint közel egy éve házasok, és „minden nagyszerű”, de volt felesége szerint „ez őrültség”.
A férfi azzal kezdte a sztoriját, hogy első feleségével az egyetemen ismerkedett meg, és a diploma megszerzése után összeházasodtak, egy évvel később pedig megszületett a lányuk. Gyakran veszekedtek, de ő ezt annak tudta be, hogy első gyermeküket nevelik.
A férfi így fogalmazott:
„Visszatekintve most már látom, hogy egyértelműek voltak a jelek a viszonyra, de amikor H [így utal első feleségére] azt mondta, hogy tovább kell bent maradnia dolgozni, én tényleg elhittem neki. Akkoriban többet keresett, mint én, így azt hittem, hogy azért dolgozik sokat, hogy anyagilag támogassa a családot. Ráadásul én vállaltam a vezető szerepet a gyerek körüli teendőkben, így sok minden felett elsiklottam, amit mások talán észrevettek volna.”
Majd hozzátette:
„Most bután hangzik, de akkor nem bántam, hogy H távol tölt időt tőlem és a lányunktól, mert azt hittem, csak azt szeretné, hogy a gyerekünk jobb eséllyel induljon az életben, mint ahonnan mi jöttünk.”
A férfi szerint bár másokat talán zavart volna, ha a feleségük sokat beszél a főnökéről, ő „megbízott” a feleségében és a főnökben is, mivel korábban már találkozott vele, tudta, hogy nős és családja van. Azt is megemlítette, hogy a főnök felesége rákbeteg volt, így azt gondolta: „őrültségnek tűnt az egész, mert ki csalná meg a feleségét, ha az rákos?”
Ezután részletesen elmesélte, hogyan tudta meg, hogy a felesége megcsalja, és hogyan ismerkedett meg a második feleségével ennek kapcsán.
„Korábban már találkoztam a mostani feleségemmel – nevezzük S-nek –, így amikor egy nap ott várt az épületünk előtt, miközben épp a lányomat hoztam haza az iskolából, tudtam, ki ő. De a hír a viszonyról így is nehéz volt”
– árulta el.
„Viszont hinnem kellett neki, mert S képeket és üzenetekről készült képernyőfotókat hozott, amelyek között voltak olyanok is, amik nagyon csúnyákat mondtak rólam és S anyjáról. Ezután szembesítettem H-t, aki nem is tagadta, azon az estén elment, és egyébként egy szót sem szólt a gyerekünkről, amikor kisétált az ajtón.”
Elmondása szerint felesége „néhány hónapon belül” összeköltözött a főnökével. A válás lezárása után – mint mondta – „semmit nem hallottam felőle azon kívül, hogy néhányszor nemet mondott, amikor gyerektartást kértem tőle”.
„A gyerektartás hiánya és az egyedülálló szülői lét miatt” több órát kellett dolgoznia, és nehézséget jelentett számára a gyermekgondozás. Ekkor lépett be a képbe „S”, vagyis jelenlegi felesége.
„Akkor már egyetemre járt, de otthon lakott, hogy segítsen az anyjának minden rákkezeléssel kapcsolatos dologban, és ahogy akkoriban mondta, egy gyereket figyelni számára könnyű pluszfeladat volt. Időbe telt, mire én és a lányom is hozzászoktunk, de végül sikerült, és a lányom nagyon megkedvelte S-t, ami akkor hatalmas megkönnyebbülés volt számomra.”
A férfi szerint sokáig csak barátok voltak és nem is jutott az eszébe, hogy közte és S között bármi több is lehetne. Aztán ez idővel megváltozott. Amikor lediplomázott, a családja fizetett neki és egy barátjának egy utazást egy exkluzív étterembe, illetve néhány napot abban a városban, amit nagyon szeret. Ehhez férfi is hozzájárult pénzzel, és úgy volta vele, hogy majd valamelyik egyetemi barátját viszi el magával az útra, ehelyett őt hívta el.
Mire visszatértek az utazásról, hivatalosan is egy pár lettek. Kapcsolatuk gyorsan szerelemmé mélyült, és körülbelül fél évvel később a férfi megkérte S kezét.
„Tudom, gyorsnak hangzik, de akkorra már évek óta ismertem S-t, ráadásul az anyja – akinek állapota egyre romlott – célozgatni kezdett arra, hogy szeretné látni, ahogy a lánya férjhez megy. Az esküvővel kapcsolatban S-nek nem volt szándékában értesíteni az apját, és a családja támogatta ebben a döntésében”.
Házasságkötésük boldogan és zökkenőmentesen zajlott, azonban a nászút alatt otthon már kezdtek gyülekezni a viharfelhők.
„Mikor hazaértünk, mindenki mesélte, hogy H és AP [a volt feleség és annak partnere] megtudták a házasságot, és míg mi távol voltunk, megjelentek, és végigkopogtatták a szomszédokat. Állítólag az volt a mondanivalójuk, hogy őrültség fiatalabb nővel összeházasodni csak azért, hogy visszavágjak az exemnek – holott H és AP között még nagyobb a korkülönbség. És most, ennyi év után, H hirtelen azt mondja, aggódik amiatt, milyen példát mutatok a lányomnak.”
A bejegyzés végén a férfi tanácsot kért a Reddit olvasóitól, aggodalmait így fogalmazta meg: „Itt kezdek tényleg kételkedni magamban. Valóban szeretem S-t, de a lányomat is, és elgondolkodtam azon, vajon milyen példát mutatok neki ezzel”– írja a Mirror.
