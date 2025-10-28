Erre figyelmeztet a rendőrség mindenszentek idején

A következő napokban országszerte megtelnek a temetők: gyertyát gyújtunk, virágot viszünk, és csendben emlékezünk szeretteinkre. A rendőrség – köztük a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság – fokozott szolgálatot lát el, hogy a megemlékezés békében és biztonságban teljen.

A rendőrség ezekre hívja fel a figyelmet.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock (Illusztráció)

A rendőrség a biztonságunk érdekében figyelmeztet

Mindenszentek és halottak napja idején jelentősen megnövekszik a forgalom az utakon, a közösségi közlekedésben és a temetők környékén is. Sokan gyalog vagy kerékpárral indulnak útnak, mások autóval utaznak akár több száz kilométert is, hogy leróják kegyeletüket.

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a balesetek elkerülése érdekében most különösen fontos a türelem és az odafigyelés.

Vezessünk figyelmesen és a körülményekhez igazodva!

A temetők környékén számítsunk gyalogosokra, idősekre, gyerekekre!

A gyalogátkelőknél és buszmegállóknál fokozottan legyünk óvatosak!

Az egyenruhások nemcsak a közlekedés biztonságát felügyelik, hanem a lopások és betörések megelőzésére is külön hangsúlyt fektetnek. A rendőrség azt kéri, hogy az ünnepi időszakban is tartsuk szem előtt az alapvető óvatossági szabályokat:

Otthonról elindulva zárjunk be minden ajtót és ablakot!

A temetőbe ne vigyünk nagyobb összeget vagy értéket!

Táskáinkat mindig tartsuk testközelben, a gépkocsiban pedig ne hagyjunk semmit látható helyen!

Segítsük idős rokonainkat, kísérjük el őket, hogy ne maradjanak egyedül!

A hatóságok idén is mindent megtesznek azért, hogy a megemlékezés a szeretet és a nyugalom ideje maradjon – nem pedig a baleseteké vagy a bűncselekményeké. Ha mégis baj történne, vagy valaki bűncselekmény áldozatává válik, azonnal hívható a 112-es segélyhívó. Ebben az időszakban is igaz: emlékezzünk méltósággal – és biztonságban, írja a Police.hu.