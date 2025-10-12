„Eltűnt a daganat, de új harc kezdődött” – Ijesztő jelt vettek észre a ráktúlélő 8 éves fiún a szülei

Az alabamai kisfiú, Beau Brewer mindössze 8 éves, de már túl van élete legnagyobb csatáján: fél év küzdelem után legyőzte az agydaganatot. Műtétek, sugárkezelések és végtelen kórházi napok után szülei, Leslie és Matthew végre fellélegezhettek – a legutóbbi vizsgálat szerint a daganat eltűnt, ráktúlélő lett.

Beau ráktúlélő, de most megint meg kell küzdenie önmagáért /

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

A család boldogan ünnepelt, megkongatták a „gyógyulási harangot” a kórházban, de az örömöt hamar újabb aggodalom váltotta fel. A ráktúlélő Beau viselkedése ugyanis drámaian megváltozott.

A ráktúlélő fiúnak új baja lett

„A bátor túlélőnk most nem virágzik. A düh, az ingerlékenység és a bezárkózás uralja a napjait” – írta édesanyja egy őszinte Instagram-posztban.

Kiderült: Beau-nál a műtét után kialakult a ritka „posterior fossa szindróma”, amely az agy kisagyterületének sérülése miatt beszéd- és mozgászavarokat, valamint érzelmi kilengéseket okozhat. Bár fizikailag napról-napra erősödik, lelkileg komoly harcot vív.

A kisfiú nehezen kapcsolódik a testvéreihez – a hatéves Emersonnal, a négyéves Worthtel, a hároméves Banks-szel és az egyéves Mac-kel –, ráadásul nemcsak az emberek, de a legkisebb zaj is képes kibillenteni az egyensúlyából. Szülei most azon dolgoznak, hogy rátaláljanak az örömre a fájdalom árnyékában: hiszen Beau életben van, de a gyógyulásnak még messze nincs vége - írja a NewsWeek.

„Remélem, más szülők is erőt merítenek a történetünkből. Nem vagyunk egyedül, és gyermekeink képesek új utakat találni a boldog élethez – még a rák után is” – üzeni Leslie.

Beau minden lépése, egy mosoly, egy ölelés ma már ajándék a családnak – és egy új kezdet reménye.