“100 ezer dollárt költöttem a testemre, de az utolsó plasztikai műtétbe majdnem belehaltam – újabbat akarok!”

Van, aki egy tökéletesebb külsőt vár tőle, más abban reménykedik, hogy a komplexusait győzi le vele, netán a keresete ugrik meg tőle. Kétségtelen, hogy a plasztikai műtétek egyre elfogadottabbak és egyre hétköznapibbak lesznek, ugyanakkor még mindig vannak, akik komoly visszhangot tudnak kiváltani a beavatkozásokkal – főképp akkor, ha egyszerűen képtelenek leállni.

Linzee számtalan plasztikai műtéten van már túl. az sem különösebben zavarja, hogy a legutóbbiba majdnem belehalt Fotó: YouTube

Három mellnagyobbítás nem volt elég: újabb plasztikai műtétet akar!

Ilyen plasztika-megszállott az amerikai Linzee is: a korábbi erotikus táncos, aki jelenleg modellként keresi a kenyerét, eleinte épp a munkája miatt döntött úgy, hogy alakít egyet s mást a megjelenésén. Meg volt róla győződve, hogy így többet fog majd keresni – és valóban igaza lett. Az más kérdés, milyen áron: manapság nem biztos, hogy egyetlen iskolai barátnője, netán tanára ráismerne, annyira átszabatta magát, ráadásul kis híján bele is halt az egyik műtétbe egy vérrög miatt.

A fiatal nő eddig három alkalommal nagyobbíttatta meg a mellét, emellett volt brazil fenékplaszikája, orrplasztikája, homlokplasztikája, kezelték már az arcát, hogy ne ereszkedjen meg, kapott botoxot, és a szeméremajkait is plasztikáztatta. Most újabb mellplasztikára készül – illetve csak készülne, ugyanis az orvosai a korábbi komplikációk miatt nem igazán akarják vállalni – árulta el a Truly kamerái előtt, ahol azt is bevallotta: eddig úgy 100 ezer dollárt, azaz közel 35 millió forintot költött a testére.